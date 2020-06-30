Доллар и евро снова подорожали

Курс доллара вырос уже пятый раз подряд. На сегодняшних торгах он поднялся ещё на 0,0115 BYN до 2,4123 BYN/USD. За последние пять торговых сессий стоимость доллара подскочила на 0,0431 BYN до максимума за 33 дня.





Курс евро вырос на 0,0035 BYN до 2,7071 BYN/EUR. Евро укрепляется второй день, но за последние шесть торгов его курс поднялся на 0,0456 BYN до максимума за 82 дня.





Курс российского рубля упал на 0,0083 BYN до 3,4223 BYN/100 RUB до минимума за 8 дней.





Итоги июня 2020 на валютном рынке Беларуси:

Белорусский рубль девальвировался ко всем валютам по итогам месяца:





курс доллара поднялся всего на 0,0023 BYN (+0,10%);

курс евро подскочил на 0,0299 BYN (+1,12%);

сотня российских рублей подорожала на 0,0127 BYN (+0,37%);

корзина валют потяжелела на 0,44%.



Центробанк России

Российский рубль продолжил девальвироваться к доллару и евро на Мосбирже. Банк России повысил официальный курс доллара на завтра сразу на 49 копеек до 70,4413 российских рублей. Это максимальное значение за месяц.





Официальный курс евро на завтра вырос на 31 копейку до 78,9929 российских рублей — максимума за две недели.





Итоги июня на валютном рынке России

курс доллара за месяц снизился на 31 копейку (−0,44%);

курс евро вырос на 44 копейки (+0,57%).