"Танкер с азербайджанской нефтью 85 тыс. тонн вчера вечером прибыл в порт Южный. Сегодня утром встал под разгрузку. Планируем, что 10-15 июля нефть уже будет на Мозырском НПЗ", - сказал Тищенко.





По его словам, "по другим поставкам (танкерным – ИФ) работа продолжается".





Как сообщалось, очередную партию нефти для Мозырского НПЗ компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) отправила из грузинского порта Супса.





Ранее также сообщалось, что Socar Trading (дочерняя структура ГНКАР) за март-апрель поставила белорусскому концерну "Белнефтехим" четыре партии нефти общим объемом около 335 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды" на Мозырский НПЗ.





Из них три партии общим объемом около 250 тыс. тонн были отправлены в марте и одна партия объемом 85 тыс. тонн - в апреле.





По данным "Белнефтехима", ГНКАР может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.





Поставки нефти из Азербайджана в Беларусь через Одесса-Броды осуществлялись в 2011 году. Контракт предусматривал 4 млн тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тыс. тонн.





Поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину были возобновлены в марте из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний из-за разногласий в цене. С апреля регулярные поставки от российских НК восстановлены.