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Маршрутка для богатых: в России во время пандемии коронавируса набрал популярность джет-шеринг

Бизнес-джеты для полетов к иностранной недвижимости используют сразу несколько богатых семей.

Джет-шеринг — это когда в самолет набирают 10-15 человек: несколько пар или семей с детьми, типа маршрутки. Как сообщает Forbes, для осуществления одних только денег мало, все пассажирам нужно получить специальное разрешение на вылет. Однако такая процедура никого не останавливает.


Полность арендовать джет и улететь в Сочи или Крым сегодня стоит €20 000, в Ниццу, Лондон или Женеву — €18 000. В формате шеринга, когда самолет арендуется сообща, получается дешевле. С начала пандемии стоимость полета на Кипр в одну сторону на бизнес-джете сократилась с €4000-4500 на человека примерно до €3000.
Бизнес-джеты — это единственно возможный способ передвижения для ультрахайнетов, владельцев личных состояний от $30 млн. Эксперты подтверждают, что именно эта категория миллионеров пользуется джет-шерингом.

В начале пандемии многие старались вывезти семьи из Европы на родину, когда страны одна за одной закрывались на карантин, — в марте спрос на перелет по отношению к аналогичному периоду 2019-го вырос на 240%.

По данным компании Jet Partners, 90% пассажиров бизнес-джетов в этом году летели на них впервые. И джет-шеринг — важная причина такой динамики. Ожидается, что джет-шеринг останет популярным, поскольку в бизнес-джете меньше риск заразиться коронавирусом и многие пассажиры перекочуют в дорогостоящие джеты из бизнес-класа обычных самолетов только из-за желания защитить себя и близких.
officelife.media
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