



Об этом рассказывает зампредседателя Госконцерна по нефти и химии Светлана Гурина в интервью журналу «Вестник Белнефтехима».





Так, совокупные долги предприятий концерна достигли уже более $2 млрд. «Коротких» долгов, то есть привлеченных кредитов для обслуживания текущей деятельности — в портфелях предприятий около 67%. А их все сложнее обслуживать. Если в прошлом году на долговые выплаты направлялось 46% выручки, то сейчас — более 60%. Несмотря на долги перед банками, предприятия в полной мере выплачивают заработную плату и налоги, подчеркивает Гурина.





Руководитель «Белнефтехима» перечисляет причины, по которым концерн оказался в такой ситуации. Это конкуренция на основных рынках, зависимость от условий импортных поставок, недостаток собственных средств и высокая стоимость кредитов. Резкое снижение цен на нефть в апреле вкупе с неурегулированным вопросом о поставках российской нефти, а также последовавший всеобщий кризис нарастили финансовую нагрузку на НПЗ.