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На "ж" начинается: предприятия «Белнефтехима» должны банкам $2 млрд

В «Белнефтехиме» ищут пути выхода из сложного положения, в котором оказались предприятия концерна. Девять из них были фактически неплатежеспособны на 1 мая 2020 года.


Об этом рассказывает зампредседателя Госконцерна по нефти и химии Светлана Гурина в интервью журналу «Вестник Белнефтехима».

Так, совокупные долги предприятий концерна достигли уже более $2 млрд. «Коротких» долгов, то есть привлеченных кредитов для обслуживания текущей деятельности — в портфелях предприятий около 67%. А их все сложнее обслуживать. Если в прошлом году на долговые выплаты направлялось 46% выручки, то сейчас — более 60%. Несмотря на долги перед банками, предприятия в полной мере выплачивают заработную плату и налоги, подчеркивает Гурина.

Руководитель «Белнефтехима» перечисляет причины, по которым концерн оказался в такой ситуации. Это конкуренция на основных рынках, зависимость от условий импортных поставок, недостаток собственных средств и высокая стоимость кредитов. Резкое снижение цен на нефть в апреле вкупе с неурегулированным вопросом о поставках российской нефти, а также последовавший всеобщий кризис нарастили финансовую нагрузку на НПЗ.
Officelife.media
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