О своей убыточной деятельности заявили 1510 организаций (1204 — в прошлом периоде), или 22,2% общего количества организаций. Таким образом, примерно каждое четвертое предприятие в Беларуси убыточно.





Общая задолженность по кредитам у предприятий — 89,0661 млрд рублей, из них просроченная — 2,9029 млрд. Убытки в совокупности составили 5,220 млрд, увеличившись в сравнении с прошлым периодом в 7,7 раза. Эти цифры могут быть еще выше с учетом нюансов отчетности предприятий.