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Каждое четвертое предприятие в Беларуси убыточно

С начала года предприятия Беларуси все глубже уходят в убытки и долги. По данным Белстата, на 1 мая 2020 года предприятия показали чистый убыток в объеме 458,7 млн рублей. В прошлом году за такой же период организации показали прибыль в 4,512 млрд.

О своей убыточной деятельности заявили 1510 организаций (1204 — в прошлом периоде), или 22,2% общего количества организаций. Таким образом, примерно каждое четвертое предприятие в Беларуси убыточно.

Общая задолженность по кредитам у предприятий — 89,0661 млрд рублей, из них просроченная — 2,9029 млрд. Убытки в совокупности составили 5,220 млрд, увеличившись в сравнении с прошлым периодом в 7,7 раза. Эти цифры могут быть еще выше с учетом нюансов отчетности предприятий.
Officelife.media
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