Новое производство по переработке клюквы откроется под Пинском

Реализацией проекта занимается ОАО «Полесские журавины», которое располагает самыми большими промышленными плантациями клюквы в Европе. В производственном подразделении в Пинском районе будет организован полный цикл переработки сырья собственного производства, начиная с сортировки ягод и заканчивая упаковкой готовой продукции.









Ожидается, что после запуска нового цеха ОАО «Полесские журавины» увеличит прибыль, привлечет новых партнеров и выйдет на выгодные рынки сбыта как Беларуси, так и зарубежья, сообщает «СБ. Беларусь сегодня».





В прошлом году «Полесскими журавинами» было экспортировано продукции на сумму почти 1 млн долларов.











