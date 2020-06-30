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Новое производство по переработке клюквы откроется под Пинском

Новый пункт сортировки и переработки ягодной продукции вводится в эксплуатацию в деревне Селище в Пинском районе. Открытие предприятия намечено на 3 июля — в День Независимости.

Реализацией проекта занимается ОАО «Полесские журавины»,  которое располагает самыми большими промышленными плантациями клюквы в Европе. В производственном подразделении в Пинском районе будет организован полный цикл переработки сырья собственного производства, начиная с сортировки ягод и заканчивая упаковкой готовой продукции.


Ожидается, что после запуска нового цеха ОАО «Полесские журавины» увеличит прибыль, привлечет новых партнеров и выйдет на выгодные рынки сбыта как Беларуси, так и зарубежья, сообщает «СБ. Беларусь сегодня».

В прошлом году «Полесскими журавинами» было экспортировано продукции на сумму почти 1 млн долларов.

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