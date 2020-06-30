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Женевский автосалон отложили еще на год

Большинство участников выставки отказались от участия в шоу в 2021 году, из-за чего организаторы заявили об отмене шоу.



В следующем, 2021 году, международный Женевский автосалон не состоится, как и в текущем году. Соответствующее решение приняли организаторы в связи с пандемией коронавируса. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает Интерфакс со ссылкой на швейцарские СМИ.

"Большинство участников выставки сказали, что, возможно, они не будут участвовать в шоу 2021 года и что они хотели бы принять участие в 2022... Мы отказались от идеи организовать автосалон-2021", - говорится в сообщении организаторов.

Шоу должно было состояться в марте 2021 года. 

Справка: Женевский автосалон - одна из ведущих выставок в мире, на ней ежегодно презентуют новинки главных мировых автомобильных брендов.

Напомним, что в этом году Женевский автосалон отменили впервые более чем за 70 лет. С 1947 года мероприятие проходило ежегодно. После этого сообщалось, что у Фонда Женевского международного автосалона начались финансовые проблемы.
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