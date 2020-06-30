Женевский автосалон отложили еще на год









В следующем, 2021 году, международный Женевский автосалон не состоится, как и в текущем году. Соответствующее решение приняли организаторы в связи с пандемией коронавируса. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает Интерфакс со ссылкой на швейцарские СМИ.





"Большинство участников выставки сказали, что, возможно, они не будут участвовать в шоу 2021 года и что они хотели бы принять участие в 2022... Мы отказались от идеи организовать автосалон-2021", - говорится в сообщении организаторов.





Шоу должно было состояться в марте 2021 года.





Справка: Женевский автосалон - одна из ведущих выставок в мире, на ней ежегодно презентуют новинки главных мировых автомобильных брендов.





Напомним, что в этом году Женевский автосалон отменили впервые более чем за 70 лет. С 1947 года мероприятие проходило ежегодно. После этого сообщалось, что у Фонда Женевского международного автосалона начались финансовые проблемы.