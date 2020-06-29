Недавно городским властям была отправлена петиция с требованием навести порядок в этом вопросе. В ней говорилось:





"При установке киосков “Табакерка” часто не обращают внимания на пути движения пешеходов и велосипедистов. Киоски могут затруднять движение велосипедистов и пешеходов, ограничивать видимость и таким образом способствуют возникновению конфликтов, наезды на пешеходов тоже не исключаются.





Так как согласно Правилам дорожного движения велосипедисты должны двигаться по тротуарам, требуем создать условия для их безопасного передвижения путем переноса киосков с путей движения пешеходов и велосипедистов для обеспечения видимости и безопасности горожан. При отсутствии мест для киосков, где они не будут мешать движению пешеходов и велосипедистов и ограничивать видимость, требуем их демонтировать".









Автор петиции получил ответ из столичной ГАИ. Госавтоинспкция разделяет боль автора, но сделать ничего не может - не ее компетенция.





Ответ ГАИ за подписью начальника Сергея Бабича такой: "УГАИ ГУВД Мингорисполкома поддерживает инициативу заявителей относительно размещения киосков "Табакерка" на тротуарах и велодорожках, однако вопросы размещения киосков "Табакерка" не входят в компетенцию Госавтоинспекции. Обращение перенаправлено в Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома и администрацию Фрунзенского района г. Минска".



