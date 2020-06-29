Белорусскую АЭС до выборов запустить не успеют

Дата запуска первого блока АЭС переносилась уже много раз​





Ранее предполагалось, что загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока начнётся в июле. Однако Семашко сейчас заявил об августе. "И дальше пойдёт физический, а затем энергетический пуск, — цитирует слова посла БЕЛТА. — Стоит задача в 2021 году (в первом квартале, в частности) полностью запустить в промышленную эксплуатацию первый энергоблок", передает "Еврорадио"





Интересно, что тот же Семашко 10 июня говорил, что дата физического запуска первого блока будет определена примерно через неделю. Прошло уже больше двух недель, а даты нет. А Александр Лукашенко анонсировал запуск первого энергоблока ещё в начале июня (на видео). Видимо, что-то пошло не так.





Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. К этой дате планируют запустить новые станции минского метро.