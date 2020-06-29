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Семашко: Загрузка топлива на БелАЭС начнется в августе

Загрузка топлива на Белорусской атомной электростанции начнется в августе. Об этом сообщил в понедельник посол Беларуси в России Владимир Семашко.

"Мы полагаем, что в августе приступим к загрузке на первый реактор топлива. И дальше пойдет физический, а затем энергетический пуск. Стоит задача в 2021 году (в первом квартале, по крайней мере) полностью запустить в промышленную эксплуатацию первый энергоблок", – приводит слова Семашко БелТА.

Напомним, ранее генеральный директор московского предприятия госкорпорации "Росатом" ПАО "Энергоспецмонтаж" Михаил Пинчук сообщал, что первый энергоблок Белорусской АЭС в августе может уже начать выдачу электроэнергии: тогда загрузка топлива была намечена на июнь, а физический пуск – на июль.

Белорусская АЭС строится вблизи города Островец в Гродненской области. Генподрядчиком выступает корпорация Росатом.

БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 общей мощностью до 2400 мегаватт. 
Источник: sputnik.by
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