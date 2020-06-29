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Свадебный генерал: Прокопович сохранил пост главы БПС-Сбербанка

Председателем наблюдательного совета «БПС-Сбербанка» вновь избран экс-глава Нацбанка Петр Прокопович.

  

Заместителем 77-летнего Прокоповича избран старший вице-президент — руководитель блока Sberbank International российского «Сбербанка» Тимур Козинцев, сообщает пресс-служба банка.

23 июня внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» приняло решение об избрании нового состава наблюдательного совета банка.

ОАО «БПС-Сбербанк» является одним из крупнейших белорусских банков по размеру активов. Его чистая прибыль по итогам 2019 года по национальным стандартам составила 107,2 млн рублей при рентабельности капитала 15,8%. Основным акционером выступает российский «Сбербанк», которому принадлежит 98,43% акций белорусского банка.

Петр Прокопович занимал пост председателя правления Нацбанка Беларуси с 3 марта 1998 года по 18 июля 2011 года.
Источник: belmarket.by
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