Свадебный генерал: Прокопович сохранил пост главы БПС-Сбербанка





Заместителем 77-летнего Прокоповича избран старший вице-президент — руководитель блока Sberbank International российского «Сбербанка» Тимур Козинцев, сообщает пресс-служба банка.





23 июня внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» приняло решение об избрании нового состава наблюдательного совета банка.





ОАО «БПС-Сбербанк» является одним из крупнейших белорусских банков по размеру активов. Его чистая прибыль по итогам 2019 года по национальным стандартам составила 107,2 млн рублей при рентабельности капитала 15,8%. Основным акционером выступает российский «Сбербанк», которому принадлежит 98,43% акций белорусского банка.





Петр Прокопович занимал пост председателя правления Нацбанка Беларуси с 3 марта 1998 года по 18 июля 2011 года.