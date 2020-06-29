Прогноз оправдывается: евро и доллар взметнулись ввысь

Белорусский рубль существенно девальвировался к евро и доллару на торгах валютной биржи в Минске в понедельник. Российский рубль подешевел. Стоимость корзины валют выросла на 0,17% до максимума за три недели.





Курс доллара вырос сразу на 0,0169 BYN до 2,4008 BYN/USD. Стоимость доллара не поднималась выше уже 31 день.





Курс евро подскочил на 0,0283 BYN до 2,7036 BYN/EUR. За последние пять дней стоимость европейской валюты подскочила на 0,0421 BYN до максимума за 80 дней.





Курс российского рубля упал на 0,0180 BYN до 3,4306 BYN/100 RUB и покинул максимум за 16 дней.





Итоги прошедшей недели на валютном рынке Беларуси:

Все валюты подорожали к белорусскому рублю по итогам ушедшей недели:





доллар укрепился всего на 0,0082 BYN (+0,35%);

евро поднялся на 0,0099 BYN (0,37%);

российский рубль подорожал на 0,0271 BYN (+0.79%);

корзина валют +0,58%.









Центробанк России

Российский рубль значительно девальвировался к доллару и ещё больше к евро. Банк России поднял официальный курс доллара на завтра на 0,82 рубля до 69,9513 российских рублей. Официальный курс евро на завтра подскочил сразу на 1,14 рубля до 78,6812 российских рублей.





Всего за один день российский рубль растерял успехи минувшей недели.





Итоги прошлой недели на валютном рынке РФ

Российскому рублю удалось завершить неделю укреплением и к доллару, и к евро:





доллар подешевел на 44 копейки (−0,64%);

евро подешевел на 46 копеек (−0,59%).