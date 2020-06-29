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Вооруженные люди атаковали Пакистанскую фондовую биржу

Четыре вооруженных человека напали на здание Пакистанской фондовой биржи в Карачи в понедельник, но вскоре были убиты силами безопасности, сообщила полиция.

Кроме того, погибли еще два человека, сообщили военные. Вооруженные люди атаковали здание, которое находится в тщательно охраняемом районе, где также расположены головные офисы многих частных банков.

Начальник полиции Карачи Гулам Наби Мемон сообщил Reuters, что нападавшие были вооружены гранатами и огнестрельным оружием.

«Четверо нападавших были убиты, они приехали на серебристой "Королле"», – сказал он.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку. Пакистан давно страдает от насилия, которое устраивают исламистские боевики, но в последние годы атаки стали происходить реже.

Нападавшие сначала бросили гранату, а затем открыли огонь по посту охраны у здания. Они были убиты, когда на место прибыли сотрудники сил безопасности.

«Ситуация все еще разворачивается, и руководство при поддержке сил безопасности управляет обстановкой и контролирует ситуацию», – сообщила Пакистанская фондовая биржа в Твиттере.
Источник: golos-ameriki.ru
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