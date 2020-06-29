Прогноз: доллар на этой неделе подорожает





Ослаблению рубля может способствовать увеличение бюджетных расходов Минфином на прошедшей неделе после совещания у президента РБ, проведенного 19 июня.





Там Лукашенко распорядился начать тенденцию смягчения денежно-кредитной политики, выделить деньги их бюджета предприятиям, оказавшимся в тяжелом финансовом положении, и снизить ставку рефинансирования.





Нацбанк весьма оперативно отреагировал на поручение и уже 22 июня принял решение о сокращении ставки с 1 июля до 7,75% годовых с 8%.





Не исключено, что Минфин отреагировал столь же оперативно, выделив деньги в неизвестных объемах некоторым предприятиям. Это как раз и могло вызвать рост спроса на иностранную валюту, что привело к продолжению ослабления рубля. Кроме того, предприятия могли получить и кредиты от государственных банков.





Это и могло привести к тому, что стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля поднялась за прошедшую неделю на 0,6%. Курс доллара вырос на 0,3% (до 2,3839 рубля), курс евро — на 0,4% (до 2,6753 рубля), а курс российского рубля — на 0,8% (до 3,4486 белорусских рублей за 100 российских).





Ослаблению рубля могло способствовать и продолжение конфронтации руководства Беларуси с Россией. Лукашенко продолжает обвинять российскую сторону в попытках влиять на президентские выборы в РБ. Правда 24 июня он летал в Москву на парад в честь 75-летия Победы, но с президентом России, похоже, переговоров не было.





В то же время, российская сторона пошла навстречу белорусской по вопросу изменения условий по кредиту на строительство БелАЗС. Правительство РФ утвердило изменения в условия по данному кредиту, в соответствие с которыми установлена фиксированная процентную ставку в размере 3,3% годовых. А дата начала погашения основного долга по кредиту перенесена с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года.









Кроме того, как стало известно на прошедшей неделе, в июле объем поставки российской нефти на белорусские НПЗ увеличится до 1,58 млн. тонн нефти. Кроме того, в июле поступит еще один танкер азербайджанской нефти.





Положительным для белорусского рубля является и удачное размещение белорусских еврооблигаций 17 июня на 1,25 млрд. долларов. Облигации с погашением в феврале 2026 года размещены на 500 млн. долларов с доходностью 6,125%, а с погашением в феврале 2031 года — на 750 млн. долларов под 6,325% годовых.





Но факторы, поддерживающие рубль, имеют долгосрочный характер. Пока же вероятно продолжение тенденции ослабления белорусского рубля. То есть на этой неделе курсы иностранных валют на БВФБ могут снова вырасти на доли процента.