В Беларуси продолжается падение спроса. Все больше предприятий видят, что потребители – как бизнес, так и население – сокращают расходы и начинают меньше покупать. Ели же сравнивать динамику заработной платы, то скорее это связано с эпидемиологической ситуации в Беларуси, а также в соседних государствах, чем с падением реальных доходов, пишет Thinktanks.by.





Об этом рассказал старший аналитик Центра экономических исследований BEROC Родион Морозов в ходе онлайн-встречи: «Три месяца в условиях пандемии: тревоги, надежды и перспективы белорусского бизнеса». Встреча была организована в рамках проекта «Открытый диалог по экономическим реформам».





В ходе мероприятия экономист представил результаты очередного опроса 100 микро- малых и средних предприятий из 10 отраслей. Причем основное внимание в текущем анализе опроса, проведенного с 20 мая по 1 июня, было сконцентрировано на отображении трендов.





Помимо проблемы падения спроса, по словам Родиона Морозова, у белорусского бизнеса в мае был отмечен рост сложностей с возвращением дебиторской задолженности.

Долги растут, но рубль укрепился

«То, что у бизнеса падают доходы, становится меньше оборотных средств и меньше возможность рассчитываться по задолженностям – это достаточно сложная проблема для всех контрагентов», - сообщил экономист.





Он также отметил, что опрос зафиксировал новую тенденцию – бизнес начал ощущать повышение цен. При том, что инфляция в Беларуси не столь высока.





Из положительных факторов Родион Морозов обратил внимание на то, что для бизнесменов «ушла» проблема, связанная с нестабильностью национальной валюты.





«Мы видим, что белорусский рубль укрепляется, а потому для бизнеса это уже не является какой-то серьезной проблемой», - сказал Родион Морозов.









Сокращение сокращений

Изучая показатели деятельности малых и средних предприятий, он также обратил внимание на то, что бизнес стал меньше сокращать персонал. По словам Родиона Морозова, это объясняется двумя причинами. Первая – все сокращения уже произошли раньше, т.е. бизнес достаточно быстро отреагировал на негативные изменения. Вторая – бизнес вышел на тот уровень, когда он может выплачивать зарплаты всем сотрудникам, которые есть.





Кроме того, как показал опрос, не планируют сокращать сотрудников почти 2/3 бизнеса или 63%.





Если смотреть по отраслям, то часть из них стали сокращать персонал менее активно или вообще перестали проводить сокращения.





Родион Морозов обратил внимание на неприятный сюрприз в белорусской промышленности. Если в апреле там сокращений не было, то в мае 17% представителей предприятий сообщили о проводимых там сокращениях.



