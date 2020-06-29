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В Беларуси продолжается падение спроса

Если в апреле падение спроса зафиксировали на 59% малых и средних предприятиях, то в мае – уже на 68%.

В Беларуси продолжается падение спроса. Все больше предприятий видят, что потребители – как бизнес, так и население – сокращают расходы и начинают меньше покупать.  Ели же сравнивать динамику заработной платы, то скорее это связано с эпидемиологической ситуации в Беларуси, а также в соседних государствах, чем с падением реальных доходов, пишет Thinktanks.by.

Об этом рассказал старший аналитик Центра экономических исследований BEROC Родион Морозов в ходе онлайн-встречи: «Три месяца в условиях пандемии: тревоги, надежды и перспективы белорусского бизнеса». Встреча была организована в рамках проекта «Открытый диалог по экономическим реформам».  

В ходе мероприятия экономист представил результаты очередного опроса  100 микро- малых и средних предприятий из 10 отраслей. Причем основное внимание в текущем анализе опроса, проведенного с 20 мая по 1 июня, было сконцентрировано на отображении трендов.

Помимо проблемы падения спроса, по словам Родиона Морозова,  у белорусского бизнеса в мае был отмечен рост сложностей с возвращением дебиторской задолженности.

Долги растут, но рубль укрепился

«То, что у бизнеса падают доходы, становится меньше оборотных средств и меньше возможность рассчитываться по задолженностям – это достаточно сложная проблема для всех контрагентов», - сообщил экономист.    

Он также отметил, что опрос зафиксировал новую тенденцию  – бизнес начал ощущать повышение цен. При том, что инфляция в Беларуси не столь высока.

Из положительных факторов Родион Морозов обратил внимание на то, что для бизнесменов «ушла» проблема, связанная  с нестабильностью национальной валюты.

«Мы видим, что белорусский рубль укрепляется, а потому для бизнеса это уже не является какой-то серьезной проблемой», - сказал Родион Морозов.


Сокращение сокращений

Изучая показатели деятельности малых и средних предприятий,  он также обратил внимание на то, что бизнес стал меньше сокращать персонал. По словам Родиона Морозова, это объясняется двумя причинами. Первая – все сокращения уже произошли раньше, т.е. бизнес достаточно быстро отреагировал на негативные изменения. Вторая – бизнес вышел на тот уровень, когда он может выплачивать   зарплаты всем сотрудникам, которые есть.

Кроме того, как показал опрос, не планируют сокращать сотрудников почти 2/3 бизнеса или 63%.

Если смотреть по отраслям, то часть из них стали сокращать персонал менее активно или вообще перестали проводить сокращения.

Родион Морозов обратил внимание на неприятный сюрприз в белорусской промышленности. Если в апреле там сокращений не было, то в мае 17% представителей предприятий сообщили о проводимых там сокращениях.
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