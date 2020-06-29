











Акции компании упали на 8,32% (до $260 за штуку на бирже Nasdaq) в пятницу, 26 июня, после того, как компания Unilever (один из крупнейших рекламодателей) заявила, что до конца года больше не будет тратить деньги на размещение во всех продуктах Facebook (включая Instagram). Помимо этого, рекламы Unilever не будет и в Twitter, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.





В компании пояснили, что размещение на этих платформах «не принесет пользы людям и обществу». Там добавили, что решение принято в связи с «поляризованной атмосферой в США».





«Сложности с нынешним культурным ландшафтом возложили на бренды новую ответственность за обучение, реакцию и действия для создания надежной и безопасной цифровой экосистемы», — говорится в заявлении. Компания добавляет, что «еще многое предстоит сделать», особенно в том, что касается «разногласий и разжигания ненависти в течение этого поляризованного периода выборов в США».





Помимо этого, размещение рекламы в соцсетях, включая Facebook, приостановила американская телекоммуникационная компания Verizone. Там поясняли, что такой позиции будут придерживаться до тех пор, пока Facebook не придумает «приемлемое решение, которое заставит нас чувствовать себя комфортно и будет соответствовать тому, что мы сделали с YouTube и другими партнерами». Business Insider указывал, что Verizone тратит на рекламу около $1 млрд в год.





Из-за падения стоимости акций рыночная цена Facebook снизилась на $56 млрд, в результате состояние Цукерберга сократилось до $82,3 млрд, согласно индексу Bloomberg Billionaires. По данным Forbes на 27 июня, состояние основателя Facebook оценивается в $79,7 млрд.





Ранее из-за расизма во всех социальных сетях как минимум на месяц от рекламы решила отказаться Coca-Cola. «В мире нет места расизму, и в социальных сетях нет места расизму», — говорилось в заявлении компании.





Для того, чтобы не поддерживать расизм, Unilever решила не использовать на упаковках товаров по ухожу за кожей слова «бледный», «белый» и «светлый», а также производные от них. В компании отмечали, что употребление этих слов «предполагает единый идеал красоты», который, по утверждению компании, «не является правильным». Unilever планирует изменить и название своего осветляющего крема Fair & Lovely, популярного в Азии.