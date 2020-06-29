В Беларуси теперь можно онлайн сообщить о том, что где-то необоснованно выросли цены
В настоящее время на социально значимые товары, в том числе воду, введено временное государственное ценовое регулирование.
«С апреля текущего года МАРТ организовал работу телефонной линии по вопросам существенного роста цен. Для удобства пользователей подготовлена аналогичная онлайн-анкета, заполнить которую можно с любого устройства, подключенного к сети Интернет», – сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу МАРТ.
Информация, полученная во время онлайн-анкетирования, не является обращением граждан и требования закона «Об обращениях граждан и юридических лиц» на нее не распространяются, отметили в МАРТ.
Защита предоставленных персональных данных будет обеспечена в порядке, предусмотренном законом «Об информации, информатизации и защите информации».
09:02 29/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение