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В Беларуси теперь можно онлайн сообщить о том, что где-то необоснованно выросли цены

В настоящее время на социально значимые товары, в том числе воду, введено временное государственное ценовое регулирование.

 «С апреля текущего года МАРТ организовал работу телефонной линии по вопросам существенного роста цен. Для удобства пользователей подготовлена аналогичная онлайн-анкета, заполнить которую можно с любого устройства, подключенного к сети Интернет», – сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу МАРТ.

Информация, полученная во время онлайн-анкетирования, не является обращением граждан и требования закона «Об обращениях граждан и юридических лиц» на нее не распространяются, отметили в МАРТ.
Защита предоставленных персональных данных будет обеспечена в порядке, предусмотренном законом «Об информации, информатизации и защите информации».
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