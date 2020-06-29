







«Последние мои наблюдения: 24 числа, я заметил, что они (ред. - Россия) это увидели и поняли, когда мы этот газпромовский банк прихлопнули, они всё поняли.





"Все страдают: ах, Лукашенко посадил. А мы никого туда не звали. Мы действуем по закону, как это было всегда. А как иначе? 640 миллионов долларов через банк отмыли и в Латвию перечислили. Американцы этот банк накрыли за отмывание денег. И когда я вижу миллионы и миллионы долларов выкачено – это же на нас заработанные деньги, скажите, а какие должны быть мои действия?





Дальше – больше. Когда осуществили выемку в банке, что меня поразило, во всех основных ячейках лежали флешки, жесткие диски и горы документов. И когда мне доложили про эти флешки и жесткие диски, я понял, что там огромный пласт информации.





И все «Ах, почему его раньше не арестовали?». А почему вчера пирог не съели, а едим сегодня? А потому что были не готовы доказать всё это. Потому что в декабре прошлого года мы были проинформированы о том, что там происходило. Два с половиной года нам не давали эти данные. Я говорю, если б американцы не надавили на этот латвийский банк в прошлом году – сейчас идет там следствие – вряд ли бы дали эту информацию.





И самое главное: вот эти мешки черные денег и картины – их начали готовить к вывозу из Беларуси. И мы должны были пресечь эту акцию. Поэтому в это время и пришлось осуществлять эти мероприятия, если уж вникать абсолютно в подробности».