Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук отмечает, что в целом белорусская экономика в январе-апреле сработала с чистыми убытками в BYN459 млн.





Эксперт приводит статистику: 22,2% коммерческих организаций были убыточными (1510 единиц). Сумма их чистого убытка выросла в 7,7 раз.





— У самого государства ситуация критическая. Почти $4 млрд. нужно отдать в этом году. Уже взяли в долг $1,5 млрд. Валюты меньше. Вкладчики банков встревожены. Падение экспорта приближается к 20%, — написал Романчук.





Желающих инвестировать в серьёзные проекты свои деньги (не путать с китайскими связанными кредитами) нет. Налоги повышать — дальше некуда. Можно, конечно, временно поправить положение «цап-царапом» чужих активов и денег, но за такое рано или поздно прилетает ответ.





И всё это в ситуации выученной беспомощности и безынициативности белорусской системы государственного управления. Её сам Александр Лукашенко умножил на ноль: «Прилетел, а к обеду уже слышу, что с водой в Минске что-то не так. Ну, думаю, точно, как детей, нельзя на минуту оставить, спички прятать от них уже надо, чтоб не сожгли страну...»





Романчук напоминает, что «эту команду детей с руками, растущими из известного места, тщательно подбирал, формировал, тестировал и контролировал сам Лукашенко».





— Сидит он на развалинах собственного творения, думу думает. Тут очереди с разных сторон подпирают: кто за водой, кто за майками, кто за выражением своей гражданской позиции. Кремль закусил удила.





Молодёжь проснулась и решила проверить тезис о том, что им везде у нас дорога, даже в политические процессы. Предприниматели стонут, падают, банкротятся и костерят всё на свете. Поверх всего — финансы поют траги-романсы, а номеклатурно-силовые начальники подталкивают президента убрать этого умника Каллаура.





Как он смеет со своими стандартами мутить болото модели Совок/Госплан? Плевать, что это стандарты науки и уважения к своим деньгам и экономике. Пусть бы раздал «нужным, нашим», стратегически важным предприятиям BYN7 – 10 млрд. В долг. Потом они-де отдадут. Вот только оборотку пополнят. Вот только на оборудование и высокотехнологическое оборудование деньги освоят, зарплату выплатят, налоги заплатят, часть долгов закроют.





Сплошной позитив. Очень краткосрочный — и только для избранных. Остальным будет инфляционный и девальвационный налог. Очередной раз.





По мнению экономиста, расчёт у власти на то, что наивные, экономически и финансово безграмотные белорусы в очередной раз проглотят конфискационные меры.









— Мол, поймите нас, дорогие соотечественники. Напали на нас враги разные, многоликие. Коронавирус, глобальная рецессия, кремлёвская рать, нефтегазовая блажь — надо опять всей страной скинуться на поддержку нашего суверенитета и родины. Опять речь о спасении, о том, чтобы отойти от пропасти.





Такое ощущение, что наш национальный Пастух специально возле пропасти пасёт народец, чтобы в нужное предвыборное время сделать пару шагов от края и заявить о победе.





Вот слова самого Александра Лукашенко в подтверждение этого тезиса: «Нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, нашу экономику, защитить людей и хотя бы на 5% продвинуться вперед. Сделаем это, пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений, это для нас сегодня главное».





Ни слова про $100 млрд. ВВП в 2025г. Забыт приказ обеспечить экономический рост темпами выше мировых. «Ничего не разрушить» звучит явно как подготовка к снижению зарплаты и пенсии. Не до жиру ведь. Быть бы живым, — подводит итог Ярослав Романчук.



