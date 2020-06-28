Айтишники получили самую большую прибавку к зарплате за месяц

В рублях средняя зарплата айтишников выросла за май сразу на 703 рубля. Это самый большой прирост среди всех отраслей. В апреле, напомним, сложилась обратная ситуация: средняя зарплата в ИТ-секторе упала (правда, в процентном отношении) больше, чем в остальных отраслях.

Скачок зарплаты в мае имеет естественные причины (помимо факта коррекции после апрельского провала из-за отсутствующих бонусов). ИТ-сектор постепенно адаптируются к кризису. Разгрузив зарплатную ведомость (благодаря сокращению персонала), компании имеют возможность платить привычную зарплату оставшимся сотрудникам и даже ее повышать (тут многое зависит от степени влияния кризиса на каждую компанию).





Положительные тенденции показал и кризисный опрос dev.by. Почти 58% респондентов указали, что получают зарплату в привязке к курсу. В апреле таких айтишников было 48%. Одновременно выросла доля специалистов, чьи зарплаты в долларах в мае как минимум не упали. Кроме того, выросло количество респондентов, заработавших в мае больше, чем в апреле. Не стоит забывать и о компаниях, которые продолжают набирать персонал и предлагать докризисную зарплату. Как пример — Sensor Tower, которая готова платить до 7 тысяч долларов в месяц.





Кстати, в валюте средняя зарплата айтишников за май составила 2 335,4 доллара — на 18% выше, чем в апреле. В абсолютном выражении рост составил 335,4 доллара. Напомним, в апреле зарплата в валюте упала почти на 700 долларов.



