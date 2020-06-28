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Айтишники получили самую большую прибавку к зарплате за месяц

В ИТ-индустрии продолжается зарплатное ралли. В мае зарплата белорусских айтишников наполовину отыграла падение в долларах, произошедшее в апреле из-за невыплаты годовых бонусов. Это следует из данных официальной статистики.


За прошлый месяц средняя зарплата в ИТ составила 5 668,3 рубля. По сравнению с апрелем она выросла на 14,6%. Напомним, в апреле по сравнению с мартом было падение на 22,6%, пишет Dev.by

В рублях средняя зарплата айтишников выросла за май сразу на 703 рубля. Это самый большой прирост среди всех отраслей. В апреле, напомним, сложилась обратная ситуация: средняя зарплата в ИТ-секторе упала (правда, в процентном отношении) больше, чем в остальных отраслях.

Топ-10 видов деятельности по уровню зарплат (в рублях)


Скачок зарплаты в мае имеет естественные причины (помимо факта коррекции после апрельского провала из-за отсутствующих бонусов). ИТ-сектор постепенно адаптируются к кризису. Разгрузив зарплатную ведомость (благодаря сокращению персонала), компании имеют возможность платить привычную зарплату оставшимся сотрудникам и даже ее повышать (тут многое зависит от степени влияния кризиса на каждую компанию).

Положительные тенденции показал и кризисный опрос dev.by. Почти 58% респондентов указали, что получают зарплату в привязке к курсу. В апреле таких айтишников было 48%. Одновременно выросла доля специалистов, чьи зарплаты в долларах в мае как минимум не упали. Кроме того, выросло количество респондентов, заработавших в мае больше, чем в апреле. Не стоит забывать и о компаниях, которые продолжают набирать персонал и предлагать докризисную зарплату. Как пример — Sensor Tower, которая готова платить до 7 тысяч долларов в месяц.

Кстати, в валюте средняя зарплата айтишников за май составила 2 335,4 доллара — на 18% выше, чем в апреле. В абсолютном выражении рост составил 335,4 доллара. Напомним, в апреле зарплата в валюте упала почти на 700 долларов.


За январь–май этого года средняя зарплата в ИТ-секторе составила 5 304,2 рубля или 2 306 долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата в рублях выросла на 16,7%, в долларах — на 8,7%.
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