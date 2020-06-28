



Напомним, с начала года до марта цены на дизель и бензин в Беларуси росли каждую неделю на 1 копейку. С марта по начало апреля топливо не дорожало, а с начала апреля до начала мая дешевело. За это время цены упали на 5 копеек за литр ДТ и каждого вида бензина. Однако с 10 мая падение цен прекратилось.





Таким образом, АИ-92-К5-Евро, как и раньше, стоит 1,68 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,78 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля, дизельное топливо — 1,78 рубля.