Всего 30 рублей: в интернете продаются неименные карточки Белгазпромбанка
Еврорадио обнаружило аккаунт в “Телеграме”, который продаёт неименные банковские карты Белгазпромбанка.
Карты на "витрине" телеграм-магазина
По словам продавца, карточки продаются вместе с сим-картой. Всё оформлено на “дропа” — подставное лицо, которое предоставило свои паспортные данные.
Продавец предлагает карты Белгазпромбанка Visa Classic СASHALOT в BYN и MasterCard в той же валюте. За каждую хочет 30 рублей. Карты эмитированы совсем недавно — на скриншотах видно, что пользоваться ими можно до 2025 года.
Мы расспросили человека, скрывающегося в “Телеграме” под ником Operator, откуда у него столько карточек Белгазпромбанка. По его словам, предложение никак не связано с обысками, уголовными делами и другими последними событиями вокруг банка: “Просто Белгазпромбанк — лучший банк в стране на сегодняшний день. Переводы без комиссий, бесплатное обслуживание, снятие наличных во всех банкоматах страны и т. д. И ещё свой человек в офисе сидит”.
Продавец ручается за качество и говорит, что всё безопасно: “Карта будет заблокирована только в случае неправильного ввода пин-кода в банкоматах и т. д.” Разблокировать её уже никак не получится, но с помощью привязанной сим-карты можно будет пользоваться картой через интернет-банк.
Выпуск и обслуживание карт CASHALOT бесплатны. Очевидно, что это настоящий, а не поддельный или ворованный пластик. Люди покупают такие карты для того, чтобы анонимно обналичивать деньги через банкоматы или расплачиваться за что-то незаконное. При соблюдении определённых мер предосторожности, когда незаконные операции будут обнаружены, в поле зрения налоговых и других органов попадёт только тот человек, на чьи данные оформлена карта, а не тот, кто ею реально распоряжается.
Чтобы получить деньги за покупку, продавец даёт нам номер своей карты — кстати, тоже выпущенной в Белгазпромбанке. Но мы на этом этапе останавливаемся. Во-первых, анонимная карточка нам не нужна. Во-вторых, нет никакой гарантии, что, получив перевод, продавец не растворится на просторах интернета. Он ведь хорошо понимает, что покупатель не будет заявлять в милицию: “Я тут хотел купить пластиковую карточку на подставное лицо, и меня обманули…”
А в-третьих, к анонимности так или иначе возникают вопросы. Чтобы доставить карту, Operator просит сообщить ему ФИО и адрес, на который курьерской доставкой будет отправлена посылка. “Поверьте, почтой намного опаснее”, — говорит он. Однако мы понимаем, что в случае, если продавец попадёт в руки силовиков (а рано или поздно это случится), отследив отправления, они узнают данные о его покупателях.
Еще одна иллюстрация телеграм-канала с продажей карт
С вопросом о том, откуда у продавцов столько карточек Белгазпромбанка, Еврорадио обратилось в сам банк. Там нам рассказали, что, скорее всего, на “той стороне” мошенники. “Действительно, карта может быть выпущена как неименная, без нанесения имени и фамилии на заготовку. Но карт-счёт, тем не менее, открывается на имя владельца карты согласно паспортным данным. Наша банковская система устроена таким образом, что такая ситуация, как вы описываете, невозможна”.
Мы поделились со службой безопасности банка данными продавца. Пусть сами проверят, возможна такая ситуация или нет, — вдруг у них и правда получится купить карточку своего банка в “Телеграме”?
В России же для оформления таких карт работает следующая схема. Публикуется объявление, призывающее всех желающих заработать денег, практически не прилагая никаких усилий. Каждому обратившемуся предлагается за вознаграждение открыть дебетовую карту, оформить привязанную к ней сим-карту, подключить интернет-банкинг и т. п. Всё это передаётся авторам объявления. А они потом продают такие комплекты.
В основном клюют на лёгкие деньги пожилые, малоимущие или зависимые от алкоголя люди. К сожалению, проблем у них от этого потом только прибавляется.
16:36 28/06/2020
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