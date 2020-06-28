Карты на "витрине" телеграм-магазина

По словам продавца, карточки продаются вместе с сим-картой. Всё оформлено на “дропа” — подставное лицо, которое предоставило свои паспортные данные.





Продавец предлагает карты Белгазпромбанка Visa Classic СASHALOT в BYN и MasterCard в той же валюте. За каждую хочет 30 рублей. Карты эмитированы совсем недавно — на скриншотах видно, что пользоваться ими можно до 2025 года.

Мы расспросили человека, скрывающегося в “Телеграме” под ником Operator, откуда у него столько карточек Белгазпромбанка. По его словам, предложение никак не связано с обысками, уголовными делами и другими последними событиями вокруг банка: “Просто Белгазпромбанк — лучший банк в стране на сегодняшний день. Переводы без комиссий, бесплатное обслуживание, снятие наличных во всех банкоматах страны и т. д. И ещё свой человек в офисе сидит”.

Продавец ручается за качество и говорит, что всё безопасно: “Карта будет заблокирована только в случае неправильного ввода пин-кода в банкоматах и т. д.” Разблокировать её уже никак не получится, но с помощью привязанной сим-карты можно будет пользоваться картой через интернет-банк.



Выпуск и обслуживание карт CASHALOT бесплатны. Очевидно, что это настоящий, а не поддельный или ворованный пластик. Люди покупают такие карты для того, чтобы анонимно обналичивать деньги через банкоматы или расплачиваться за что-то незаконное. При соблюдении определённых мер предосторожности, когда незаконные операции будут обнаружены, в поле зрения налоговых и других органов попадёт только тот человек, на чьи данные оформлена карта, а не тот, кто ею реально распоряжается.





Чтобы получить деньги за покупку, продавец даёт нам номер своей карты — кстати, тоже выпущенной в Белгазпромбанке. Но мы на этом этапе останавливаемся. Во-первых, анонимная карточка нам не нужна. Во-вторых, нет никакой гарантии, что, получив перевод, продавец не растворится на просторах интернета. Он ведь хорошо понимает, что покупатель не будет заявлять в милицию: “Я тут хотел купить пластиковую карточку на подставное лицо, и меня обманули…”

А в-третьих, к анонимности так или иначе возникают вопросы. Чтобы доставить карту, Operator просит сообщить ему ФИО и адрес, на который курьерской доставкой будет отправлена посылка. “Поверьте, почтой намного опаснее”, — говорит он. Однако мы понимаем, что в случае, если продавец попадёт в руки силовиков (а рано или поздно это случится), отследив отправления, они узнают данные о его покупателях.



