МВФ ухудшил прогноз падения мировой экономики еще на 2%





Новый прогноз опубликован в июньском бюллетене World economic outlook. В апреле фонд прогнозировал падение глобального ВВП на уровне минус 3%, пишет thinktanks.by





Причина ухудшения прогноза: экономические последствия пандемии COVID-19 в первой половине 2020 года оказались более негативными, чем предполагалось ранее.





В МВФ считают, что выход из кризиса растянется на более продолжительный срок.





Наибольшее падение ожидается в развитых экономиках - минус 8%. В частности в Германии - минус 7,8%, США - минус 8%. Франции - минус 12,5%, в Великобритании - минус 10,2%.





Для развивающихся рынков Европы, включая Беларусь, МВФ оценивает падение регионального ВВП до минус 5,8%.









Международный валютный фонд также ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год. В организации считают, что ВВП страны сократится на 6,6%, против оценки в 5,5%, которую МВФ озвучивал в апреле.





Из-за пандемии COVID-19 глобальная экономика потеряет $12,5 трлн в 2020 году, подсчитал МВФ.





По итогам 2021 года фонд ожидает возобновления роста глобального ВВП на уровне 5,4%. Но это все равно на 6,5% процентных пункта меньше прогноза, опубликованного в январе 2020 года - до начала пандемии.