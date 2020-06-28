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Сеть гипермаркетов Green запустила собственную службу доставки

С 24 июня клиенты сети гипермаркетов Green могут приобретать продукты онлайн с доставкой на дом.


Услуга доступна на отдельной площадке по адресу shop.green-market.by.

Покупателям предлагается ассортимент почти из 8000 наименований товаров как продовольственной группы, так и непродовольственной. Доставка осуществляется собственной курьерской службой. В компании отказались назвать количество автомобилей, которые обслуживают покупателей.

Стоимость доставки 3,99 рубля при заказе до 45 рублей и 0,99 руб. при заказе на сумму свыше 45 руб. Ограничений по минимальной сумме заказа нет. Экспресс доставка за 7.99 руб. в течение 1,5 часа с момента подтверждения заказа при наличии доступного времени на сайте.

Покупку можно оплатить онлайн с банковских карт ЗАО «Альфа-Банк». К оплате также принимаются карты международных платежных систем VISA, MasterCard. Оплата может осуществляться с помощью карты GREENКАРТА Технобанка, карты рассрочки Халва (рассрочка предоставляется на 1 месяц), карты рассрочки Карта Покупок (рассрочка предоставляется на 1 месяц), карты Кашалот.
Belretail.by
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