Сеть гипермаркетов Green запустила собственную службу доставки





Услуга доступна на отдельной площадке по адресу shop.green-market.by.





Покупателям предлагается ассортимент почти из 8000 наименований товаров как продовольственной группы, так и непродовольственной. Доставка осуществляется собственной курьерской службой. В компании отказались назвать количество автомобилей, которые обслуживают покупателей.





Стоимость доставки 3,99 рубля при заказе до 45 рублей и 0,99 руб. при заказе на сумму свыше 45 руб. Ограничений по минимальной сумме заказа нет. Экспресс доставка за 7.99 руб. в течение 1,5 часа с момента подтверждения заказа при наличии доступного времени на сайте.





Покупку можно оплатить онлайн с банковских карт ЗАО «Альфа-Банк». К оплате также принимаются карты международных платежных систем VISA, MasterCard. Оплата может осуществляться с помощью карты GREENКАРТА Технобанка, карты рассрочки Халва (рассрочка предоставляется на 1 месяц), карты рассрочки Карта Покупок (рассрочка предоставляется на 1 месяц), карты Кашалот.