В Евразийском банке развития сменится глава
Правительство РФ подтвердило предстоящее назначение Николая Подгузова председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР).
Минфин РФ внесет кандидатуру Подгузова для назначения главой ЕАБР. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.
"Вопрос об избрании председателя правления ЕАБР запланирован к рассмотрению в ходе предстоящего заседания совета банка. Оно намечено на 30 июня", - отмечается в сообщении правительства.
Подгузов сейчас занимает пост первого заместителя генерального директора, директора по стратегическому развитию АО "Почта России".
Напомним, что ЕАБР один из главных белорусских кредиторов.
"Белорусский партизан"
14:04 28/06/2020
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