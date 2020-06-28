В Евразийском банке развития сменится глава

Минфин РФ внесет кандидатуру Подгузова для назначения главой ЕАБР. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.





"Вопрос об избрании председателя правления ЕАБР запланирован к рассмотрению в ходе предстоящего заседания совета банка. Оно намечено на 30 июня", - отмечается в сообщении правительства.





Подгузов сейчас занимает пост первого заместителя генерального директора, директора по стратегическому развитию АО "Почта России".





Напомним, что ЕАБР один из главных белорусских кредиторов.