Белорусские евробонды в июне потеряли доходность
Еврооблигации Беларуси, номинированные в долларах, в июне принесли инвесторам худшую отдачу среди бондов развивающихся рынков, пишет «Блумберг» в статье «Белорусские инвесторы попали под перекрестный огонь между Путиным и союзником».
Стоимость заимствований Беларуси резко выросла из-за растущей напряженности в отношениях с Россией и мирных протестов в стране накануне президентских выборов.
Борьба с оппозицией, ослабление связей с Россией, обвинения во вмешательстве извне влияют на настроения инвесторов, отмечают эксперты.
В то же время они отмечают, что политическая турбулентность не помешала белорусскому Минфину на прошлой неделе продать облигации на $1,25 млрд. Доходность долговых бумаг с погашением в 2030 году на этой неделе выросла на 52 базисных пункта, до 6,88%, а в четверг достигала максимального за шесть недель уровня.
12:38 28/06/2020
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