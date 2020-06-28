Белорусские евробонды в июне потеряли доходность





Стоимость заимствований Беларуси резко выросла из-за растущей напряженности в отношениях с Россией и мирных протестов в стране накануне президентских выборов.





Борьба с оппозицией, ослабление связей с Россией, обвинения во вмешательстве извне влияют на настроения инвесторов, отмечают эксперты.





В то же время они отмечают, что политическая турбулентность не помешала белорусскому Минфину на прошлой неделе продать облигации на $1,25 млрд. Доходность долговых бумаг с погашением в 2030 году на этой неделе выросла на 52 базисных пункта, до 6,88%, а в четверг достигала максимального за шесть недель уровня.