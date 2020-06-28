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Россия готова отсрочить выплаты по кредиту на БелАЭС и сделать его дешевле

Правительство РФ предлагает установить по кредиту Беларуси на строительство станции фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых, и отложить начало погашения на 2 года.

Такое решение утверждено распоряжением российского правительства, которым одобрен проект протокола о внесении изменений в белорусско-российское межправительственное соглашение 2011 года о предоставлении Беларуси государственного экспортного кредита для строительства АЭС, пишет select.by

Дата начала погашения основного долга по кредиту перенесена с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года. Период использования кредита также продлен на два года — до конца 2022 года.

Согласно договоренности 2011 года, ставка по кредиту была смешенной. На одну половину кредита должны были начисляться проценты по ставке 5,23% годовых, а на вторую — по ставке LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на 1,83% годовых. Теперь проценты установлены на весь кредит равными 3,3%.

Снижение процентов невелико, так как указанная ставка LIBOR довольно мала. А именно, в июне текущего года она колебалась примерно в пределах 0,4–0,5% годовых. То есть, по второй половине кредита проценты составили бы сейчас всего около 2,1%, а в сумме ставка по кредиту равнялась бы примерно 3,66% годовых. Таким образом, установленная в 2011 году ставка на самом деле не была намного выше предлагаемых сейчас 3,3%.

Предлагаемые изменения условий кредитного договора были представлены российскому правительству Минфином, согласованы с российскими МИД, Минэкономразвития, корпорацией «Росатом», и предварительно проработаны с белорусской стороной. Теперь предстоят переговоры ведомств РБ и РФ.


Пока неизвестна окончательная сумма кредита. Согласно первоначальной договоренности, он мог достичь 10 млрд. долларов, но по данным на 1 апреля текущего года белоруской стороной было использовано на финансирование выполняемых работ всего 4,33 млрд. долларов, а президент Беларуси Александр Лукашенко 22 июня в ходе визита в Брест сообщил, что 4 млрд. долларов удалось отжать. То есть величина кредита составит 6 млрд. долларов. 

Снижение стоимости кредита объясняется, по-видимому, девальвацией российского рубля, что привело к сокращению долларового эквивалента стоимости произведенного в России оборудования (в российских рублях).
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