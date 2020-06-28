Кто вошел в топ-10 налогоплательщиков Минска?

По словам специалистов, за истекший период в консолидированный бюджет столицы поступило 5 млрд 609,8 млн рублей. Почти треть этого объема — вклад 10 ведущих предприятий.





— В рейтинг плательщиков, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, вошли ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ИП «Славнефтехим» ЗАО, ООО «Табак-инвест», РУП «Минскэнерго», ОАО «Акционерный сберегательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»), СООО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», унитарное предприятие «А1», ОАО «Минск Кристалл» — управляющая компания холдинга «Минск Кристалл групп», ЗАО «Минский завод виноградных вин», — уточнили в инспекции.