Почему руководитель страны на самом деле не хочет проводить реформы?





В пятницу 26 июня Александр Лукашенко во время визита в Солигорск объяснил, почему в Беларуси не проводятся реформы.









«Мы не пошли на перемены и реформы ради того, чтобы все до основания сломать, а потом, мол, мы построим. Можно было это сделать. Но для этого надо не сотни миллиардов долларов, а, может быть, триллион долларов. Таких денег у нас нет», – заявил руководитель страны.





UDF.BY поинтересовался мнением экономистов на этот счет.

«Реформы можно сделать, не потратив ни цента»

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в комментарии UDF.BY отметил, что заявление руководителя страны вызывало у него «глубочайшую иронию».





«Это такая лапша на уши, что дальше некуда. Раньше звучали разные аргументы по поводу отсутствия реформ: что народ не выдержит, что власть за реформы – а люди против… Но такой отмазки от Лукашенко мы еще не слышали», – сказал Заико.





Экономист не воспринимает всерьез слова о необходимости триллиона долларов для перестройки экономики.





«Да бросьте вы, ребята. Какой триллион? Это пугалка. Нужно изменить систему мотивации, организационные формы, финансовые потоки. Не субсидировать убыточные предприятия, а реструктуризировать их. Не гнобить бизнес. Повысить эффективность госсектора. Все это можно сделать, не потратив ни цента. А если еще убрать массу совершенно ненужных структур, министерств, то мы в процессе реформирования еще останемся в плюсе», – отметил Заико.





Почему действующие власти на самом деле не проводят реформы?





«Потому что элементарно не умеют. Вы посмотрите: в Минске воды двое суток нет, какие реформы? Тебе девушка говорит: Ваня, давай сами построим дом. А ты не умеешь работать своими руками, да и не хочешь ничего делать, поэтому отвечаешь: знаешь, не получится, потому что для этого нужно 100 тысяч долларов. Я 26 лет смотрю и слушаю, и мне жалко людей. Одни не умеют, вторые от первых все еще чего-то ждут, а в это время третьи уезжают из страны», – сказал Заико.





«Если начнут проводить реформы, то Лукашенко окажется стране не нужен»





Бывший руководитель концерна «Амкодор» Василий Шлындиков в комментарии UDF.BY отметил, что при действующем руководителе страны реформы в экономике невозможны и при наличии достаточных для этого средств.









«Мне кажется, он плохо понимает, как функционирует экономика. Страна начнет развиваться только при реформировании политической, экономической и судебной систем. Инвестиции и доллары, о которых говорит Александр Григорьевич, появятся, когда в стране будет верховенство права и закона», – сказал Шлындиков.





Если ничего не изменится, то денежные вливания к развитию экономики не приведут, полагает он.





«Под то недоразумение, что у нас сегодня создано, сколько денег не дай – толку никакого не будет. Что мы и видели на примерах модернизации деревообработки, цементной отрасли и т.д.», – отметил бывший руководитель концерна «Амкодор».





Он считает, что руководитель страны не желает проводить реформы вовсе не из-за нехватки денег.





«Если начнут проводить реформы, то экономика так изменится, что Лукашенко окажется стране не нужен – по крайней мере, президент с такими полномочиями. Именно он сегодня является тормозом развития страны», – считает Шлындиков.











