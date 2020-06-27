Отечественную экономику ждут масштабные денежные вливания?

Мягкий курс жестких мер

Причина одна: очередной кризис угрожает стабильности всей социально-экономической системы, пишет belgazeta.by Наличие катастрофы в экономике и внутренние причины кризиса не признаются - речь идет лишь об «определенных проблемах, связанных с тем, что мир закрылся». Но и этого достаточно, чтобы попытаться монетарными и административными мерами как-то вырваться из рецессии. Официальная версия - концентрация ресурсов в экономике на помощи людям и предприятиям, «которые попали в сложную ситуацию и действительно нуждаются в поддержке».





РОСТ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ





Аргументы, не вписывающиеся в новую концепцию, не принимаются - «если в Нацбанке и отдельные члены правительства этого не понимают, значит, готовьтесь на выход». Чтобы сконцентрироваться и объединить все ресурсы, власти готовы на многое - начиная с перевода счетов госпредприятий из банков с российским капиталом в госбанки и кончая отказом от общепринятых мер пруденциального надзора.





Стратегическая тема дальнейшего кредитования экономики сводится к задаче достижения среднемировых темпов роста уже со следующего года. На совещании было откровенно объявлено, что пора изменить жесткую денежную и валютную политику, которая проводилась последние пять лет. По мнению президента, надо использовать накопленные на черный день резервы. Правда, точно неизвестно, наступил ли этот день и как себя поведет мировая экономика. Надо бы понять, «сегодня - это черный день или будет еще чернее, как у других государств».





Пока эти другие в кромешной темноте выделяют миллиарды долларов на поддержку своего бизнеса и населения, в Беларуси принято решение «задать устойчивый тренд на смягчение финансовой политики». Для этого предписывается использовать все инструменты для пополнения ресурсной базы банков: депозитные аукционы Минфина, ослабление резервных требований Нацбанка для поддержания ликвидности, прибыль банковской системы и т.п. Главный акцент - обеспечение постоянного роста кредитования экономики. При этом президент сориентировал Нацбанк на дальнейшее снижение ставки рефинансирования - по примеру других стран, пытающихся оживить свою экономику. Премьер-министр и глава Нацбанка отвечают за рост ВВП и доходов населения, сдерживание цен, а «с сегодняшнего дня председатель Нацбанка является главным помощником премьер-министра по выплате заработной платы и работе предприятий».





Таким образом, Нацбанк утрачивает даже формальные признаки независимого регулятора. Теперь можно не утруждаться попытками получить какие-то заимствования МВФ, для которого статус центробанка - один из основных ковенантов сотрудничества. Попытка получить у фонда $940 млн быстрого финансирования в связи с пандемией коронавируса уже провалилась - президент счел неприемлемыми условия МВФ, так же как фонд не понял, почему надо помогать стране, которая масштабных мер по борьбе с коронавирусом не принимает, уверяя, что она от пандемии почти не пострадала.





В первую очередь приказано кредитовать крупные предприятия, «где большая численность занятых и которые пострадали из-за коронавируса». Вообще-то пострадали они больше от очередной девальвации, которая добавилась к имевшимся финансовым, технологическим и управленческим проблемам. Но это неважно. Интересы госсектора не потерпят снижения лимитов перекредитования и роста ставок из-за базельских стандартов и прочих буржуйских штучек, позволяющих банкирам получать бонусы и премии. О них велено забыть.





Заодно президент не упустил возможность еще разок припугнуть предпринимателей. Он пообещал «железобетонно» разобраться, как выплачивается зарплата на частных предприятиях, особенно там, где «заигрались в политику вместо того, чтобы заниматься бизнесом, расширять его, углублять и смотреть за своими людьми».





В ЭТОМ ДЕЛЕ МЕЛОЧЕЙ НЕТ





Почему-то президент вдруг заинтересовался качеством банковского обслуживания «с точки зрения удовлетворенности потребителей ее работой». Между тем Нацбанк почти три года измеряет такое качество - как отношение количества обращений клиентов к количеству счетов на конец квартала. Чем ниже показатель, тем лучше считается депозитное обслуживание. К примеру, в первом квартале 2020г. он составил 0,021% против 0,018% годом ранее и 0,015% - в четвертом квартале 2019г. За год число обращений выросло на 16,3% - с 330 до 382, а счетов - сократилось на 2,1%, до 1,85 млн.





Было бы логично сосредоточить большую часть столь заботливого контроля на «Беларусбанке», «Белагропромбанке» и «Белинвестбанке», где содержатся более 2/3 вкладов граждан. Однако власти предпочитают переводить в них счета госпредприятий, а на частные банки, в т.ч. с российским капиталом - «стрелки» своего и народного недовольства. Если, конечно, те не загладят вину щедрым предложением кредитов.





Столь же неожиданно президент заинтересовался жалобами предприятий на завышенные расценки на банковские услуги и потребовал, чтобы Министерство антимонопольного регулирования и торговли до сентября навело здесь порядок.





Помнится, отраслевые ассоциации неоднократно призывали власти помочь снизить тарифы на эквайринг и вознаграждение ЕРИП. Нацбанк отделывался отговорками, а правительство и МАРТ в вялотекущий конфликт практически не вмешивались.





Кстати, в ЕС и некоторых других странах размеры межбанковской комиссии законодательно ограничены. В России центробанк получил полномочия на такое регулирование и ограничил до 30 сентября комиссию банков по ряду онлайн-операций до 1%.





В 2005-10гг. такое регулирование существовало и у нас, в 2011-м его отменили, а в 2016-м Нацбанк предложил банкам и ритейлу договариваться о тарифах самостоятельно. Споры на эту тему не закончились, но в поле зрения главы государства попали, кажется, впервые. Разумеется, то, что это произошло во время избирательной компании, - чистая случайность.





ПОБЕДА МЯГКОЙ СИЛЫ





Итак, сторонники смягчения денежно-кредитной политики победили. Отечественную экономику ждут масштабные денежные вливания. Правда, глава Нацбанка Павел Каллаур заявляет, что в банковской системе достаточно ликвидности, но хватит ли ее на очередные эксперименты? Ведь если президент с подачи правительства потребует подкинуть деньжат тем, кого надо поддержать, - придется дать. В т.ч. и без того закредитованным убыточным предприятиям, способным улучшить свое финансовое положение лишь за счет бухгалтерских манипуляций.





Павел Калаур





«В целом банковская система вместе с правительством готовы оказывать поддержку предприятиям, - сообщил Каллаур. - У меня есть убеждение, что если мы продолжим действовать скоординировано, то проблем с секторами экономики возникнуть не должно». Уже сейчас для содействия желающим реструктуризировать задолженность и получить кредиты для выплаты зарплаты создана специальная группа под руководством заместителя главы Администрации президента Дмитрия Крутого.





Пока для помощи предприятиям «с не очень устойчивым финансовым положением» выделен лимит государственных гарантий на BYN1,2 млрд. Но увеличивать такие лимиты у нас умеют очень хорошо.





Обычно снижение ставки рефинансирования и увеличение кредитования ничем не грозит, пока сохраняется достаточно низкая инфляция, монетизированный спрос не превышает предложение, а доходы населения адекватны уровню производительности труда. Можно ожидать, что рост закредитованности некоторое время будет подтягивать спрос и рост экономики в целом - пока не возникнут трудности с обслуживанием долгов и не ускорится инфляция. Но, скорее всего, власти будут по привычке решать первую из этих проблем, «закапывая» долги в отсрочки и неликвидные акции, а вторую - административным регулированием.





Попытки восстановить рост экономики в нынешних условиях с помощью мягкой денежно-кредитной политики - шаг весьма рискованный. Некоторые из нас помнят не только «лихие 90-е» (хотя до хождения в лаптях и без штанов, о чем говорил президент, дело и тогда не доходило), но и кризис 2011-12 гг., вызванный необоснованным ростом незаработанных зарплат и потоком кредитования неэффективных госпредприятий. Если начальству очень хочется, можно повторить.





Но лучше не надо.



