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Белгазпромбанк переадресовал жалобы клиентов по ячейкам в Комитет госконтроля

напомним, что после спецоперации белорусских силовиков по захвату "Белгазпромбанка" у клиентов возникли проблемы с доступом к банковским ячейкам.


Белгазпромбанк передал жалобы клиентов по поводу сохранности ценностей в ячейках в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Об этом Office Life сообщили в пресс-службе банка.

«Банк предоставляет доступ к депозитарной ячейке только клиенту или представителю клиента. Это закреплено в действующих Правилах предоставления во временное пользование депозитарных ячеек в ОАО „Белгазпромбанк“. Третьим лицам доступ к депозитарной ячейке предоставляется только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь», — также отметили в банке.

Департамент финансовых расследований, куда сейчас перенаправлены жалобы, — именно тот орган, который возбудил дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. В рамках дела задержан потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико, который ранее был главой правления банка.
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