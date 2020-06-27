Украина впервые сдала в концессию морcкой порт









"Впервые в истории Украины у нас проходит морская концессия. (. . .) С инвестором мы проговорили все детали, это увеличение рабочих мест и несокращение всех сотрудников", - прокомментировал соглашение президент Украины Владимир Зеленский, в присутствии которого был подписан документ.





Как отметил в свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий, компания-концессионер ООО "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн гривен. Кроме того, более 18 млн грн. будет вложено в местную инфраструктуру.





Согласно договору, "Рисоил-Херсон" получил исключительное право создавать, строить и управлять Херсонским морским торговым портом с целью его модернизации и дальнейшего развития. Период действия концессии - 30 лет.





Согласно информации, обнародованной на сайте Мининфраструктуры Украины, предложения "Рисоил-Херсон" составили: 12,06 млн грн. - фиксированный концессионный платеж; допинвестиции за первый и второй годы - по 33,284 млн грн., за третий и четвертый - по 8,321 млн грн.; 18,089 млн грн. инвестиций в развитие местной инфраструктуры; сохранение в течение 60 месяцев рабочих мест в порту.





Ранее рабочая группа по вопросам согласования положений концессионного договора по проекту в Херсонском МТП одобрила текст концессионного договора.





Верховный суд Украины ранее постановил отменить решение Шестого апелляционного административного суда Киева, которым было заблокировано завершение концессионного конкурса в МТП "Херсон".





Антимонопольный комитет Украины в начале марта предоставил разрешение ООО "Рисоил-Херсон" (консорциум "Петро Ойл энд Кемикалс" и Risoil, Грузия-Швейцария) на концессию в МТП "Херсон".