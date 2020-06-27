Почему без капитала РФ банковская система Беларуси нежизнеспособна?

Вначале мая экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил о своем намерении баллотироваться в президенты Беларуси на выборах, которые должны состояться 9 августа. Штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико подал в Центризбирком документы для его регистрации в качестве кандидата в президенты. Сам политик находится в СИЗО Комитета госбезопасности. Его подозревают в финансовых преступлениях связанных с неуплатой налогов и махинациями с векселями. В офисах Белгазпрормбанки и связанных с ним организациями прошли обыски. Комитет государственного контроля (КГК) республики возбудил уголовное дело против ряда менеджеров и сотрудников банка. В экспертной среде это считают нехорошим сигналом для инвесторов. Sputnik разбирался в ситуации на финансовом рынке Беларуси.

Почему для Беларуси важен российский капитал

Главным фигурантом дела Белгазпромбанка стал его экс-глава Виктор Бабарико. Сам он утверждает, что все обвинения против него носят политический характер, так как он намерен участвовать в выборах президента.









Национальный банк Республики Беларусь (НБРБ) назначил в Белгазпромбанке временную администрацию. В российских Газпромбанке и Газпроме, владеющими почти 100% акций финучреждения, заявили, что временная администрация назначена незаконно, и власти Беларуси нарушают как национальное законодательство, так и соглашения в рамках Евразийского экономического союза.





Банк продолжает работать в штатном режиме но, по сообщению белорусских СМИ, некоторые клиенты сняли все денежные средства со своих счетов и обналичили рублевые карты.





Возникшая ситуация вредит банковской системе в целом, считает кандидат экономических наук, доцент Новосибирского государственного университета Светлана Агеева.





"Банки чувствительны к институциональным условиям. И смена руководства – плохая ситуация и плохое решение. Возникает ощущение, что правительству неважно мнение инвесторов об инвестиционном климате в стране", – говорит она.

Российские инвестиции играют важную роль в экономике Беларуси. Согласно отчету Национального статистического комитета РБ об иностранных инвестициях в 2019 году, за прошлый год из-за рубежа в реальный сектор белорусской экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 10 миллиардов долларов инвестиций. Ключевыми инвесторами компаний республики выступили субъекты хозяйствования РФ (45,1% от всех поступивших инвестиций).





"Российский капитал крайне важен для Беларуси с точки зрения сведения торгового баланса, традиционно проблемного для Минска. Исторически так сложилось, что для покрытия дефицита стране необходимы средства иностранных банков, особенно российских. Например, сальдо внешней торговли товарами и услугами за прошлый год составило минус 6,4 миллиарда долларов. Чтобы свести концы с концами, нужен финансовый ресурс", – дополняет глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.





По данным Центробанка РФ, по итогам 2019 года Беларусь стала крупнейшим получателем российских прямых инвестиций на территории бывшего СССР. По состоянию на 1 января 2020 года объем ресурсов, направленных в Беларусь, составил 4 258 миллионов долларов (годом ранее — 3 960). Из них 3 680 миллионов – участие в капитале, а 578 миллионов – долговые инструменты. Банки с российским капиталом нужны, в первую очередь, самому Минску, считает Мендкович. По его словам, российские финансы – это источник для модернизации и восстановления конкурентоспособности национальной промышленности.





К крупнейшим проектам на территории Беларуси, в которых принимают участие российские компании, относится Белорусская АЭС в Островце, "Газпром центр" в Минске, завод по выпуску технического углерода в Свободной экономической зоне "Могилев".





В пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы. Он привел в пример ряд российских банков, которые вносят значимый вклад в развитие республики. Например, БПС-Сбербанк активно участвует в продаже по экспортным программам в Россию отечественной техники: БелАЗов и тракторов.





"Плюс у нас с Грефом (Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка России – Sputnik) состоится в ближайшее время встреча. Он нам хочет предложить выгодный кредит на полмиллиарда долларов. Спасибо ему – выгодно, мы согласимся, возьмем", – сказал глава государства.





В качестве другого примера он привел также банк БелВЭБ, через который идут "огромные ресурсы на финансирование строительства атомной станции".

Без банков РФ банковская система Беларуси нежизнеспособна

По информации рейтингового агентства "Эксперт-РА", банки с российским капиталом составляют 25% банковского рынка республики. Согласно данным Национального банка Республики Беларусь, в стране действуют 24 банка. Пять из них с участием российского капитала: Белгазпромбанк, Альфа-Банк, БПС-Сбербанк, Банк ВТБ Беларусь, БелВЭБ. Они входят в десятку банков Беларуси с крупнейшими активами. В этом списке лишь три являются государственными.





"Без российских дочерних структур белорусская банковская система будет нежизнеспособна. Они важная составляющая банковской системы республики", – уверен эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Его слова подтверждают данные отчета Национального банка Беларуси за 2019 года. Из семи финучреждений, которые Нацбанк страны относит к I группе системно значимых банков, три – российские. Это БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ и Белгазпромбанк. Основная часть банковских вложений граждан размещалась именно в этих семи банках. Доля указанных банков на рынке депозитов физлиц на 1 января 2020 года составила 85,6% (20,6 миллиарда рублей).*





"Финансовые учреждения РФ пользуются вниманием со стороны белорусских вкладчиков и предприятий с российским капиталом", – утверждает Беляев.





Исходя из обзора НБРБ по вкладам по состоянию на 1 января 2020 года, наибольшая доля банковских вкладов приходится на Беларусбанк (47,3%) и Белагропромбанк (17,2%). Среди негосударственных банков солидная доля у учреждений с российским капиталом: БПС-Сбербанк – 5,7% и Банк БелВЭБ – 4,2%.





"Белорусская банковская система компактна, и именно российские банки обслуживают товарооборот России и Беларуси", - приводит Беляев еще один довод в пользу российских банков.





Согласно данным таможенной статистики РБ за 2019 год, на долю РФ приходилось 49,3% стоимостного объема внешней торговли Беларуси.





Кроме того, роль банков с российским участием важна и в секторе кредитования. Так, по данным belmarket.by, за первые 9 месяцев 2019 года банки Беларуси выдали клиентам кредиты общим объемом 43,8 миллиарда рублей. 24,9% от этой суммы обеспечили банки с российским участием: Белгазпромбанк – 6,6%, БелВЭБ – 6,8%, БПС Сбербанк – 5,7%, Альфа-банк – 3,7%, ВТБ Беларусь – 2,1%.





Исходя из отчетов Белгазпромбанка, за 2019 год структура получила 96,6 миллиона белорусских рублей прибыли, увеличила активы до 4973,3 миллиона рублей, собственный капитал – до 750,4 миллиона рублей. По размеру активов, собственного капитала и уставного фонда Белгазпромбанк занял третье место в банковской системе Беларуси, уступая только крупнейшим государственным банкам: Беларусбанк и Белагропромбанк.





Кроме того, в прошлом году Белгазпромбанк и еще два банка с российским капиталом, Альфа-Банк и БПС-Сбербанк, стали лауреатами ежегодной белорусской премии "Банк года".





*Полный список банков, относящихся к I группе системно значимых банков: ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Белинвестбанк", "Приорбанк" ОАО, ОАО "БПС-Сбербанк", ОАО "Банк БелВЭБ", ОАО "Белгазпромбанк".







