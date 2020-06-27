"Организации активно консультируются по вопросам применения указа №178. На 22 июня получили консультации более 420 нанимателей. 44 организации уже подали заявление на получение поддержки, по 14 организациям исполкомами уже приняты решения: девяти организациям в ближайшие дни будут перечислены запрошенные суммы, а организации в свою очередь оперативно обеспечат выплату доплат своим работникам", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.





В среду, 24 июня, состоялось заседание президиума Совмина по вопросам выплаты зарплаты.





В сообщении отмечается, что "пяти организациям отказано в предоставлении субсидии по объективным причинам".









Как сообщалось, в конце мая был подписан указ №178, в соответствии с которым предусмотрена возможность получения нанимателями субсидий для доплаты до минимальной заработной платы своим работникам в случае их вынужденной неполной занятости или объявления простоя в период с 1 мая по 31 июля 2020 года, а также уплаты взносов в государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения.





Указом также предусмотрено продление по 31 августа 2020 года периода предоставления государственной адресной поддержки в виде ежемесячного социального пособия гражданам, у которых в мае - июле 2020 года истекает срок действия такого пособия.



