"Credit Suisse не имеет каких-либо клиентских отношений с Виктором Лукашенко. Снимок экрана (выписка из системы электронного банка) является подделкой", - заявили в пресс-службе банка Credit Suisse.





Там также сообщили, что банк проинформировал об этом соответствующие государственные органы Швейцарии, пишет interfax.by





Как сообщалось, в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что информация о том, что на одном из счетов его сына находится почти $1 млрд, является "жутким фейком", подброшенным из России.









Высказываясь о текущей ситуации в стране, Лукашенко отметил, что сейчас в интернете активно распространяются "жуткие фейки", с помощью которых хотят дискредитировать власть. "Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет", - заявил Лукашенко в четверг на совещании.





В пятницу министр иностранных дел республики Владимир Макей сообщил, что Беларусь официально запросила у Швейцарии информацию о существовании такого счета.





Ранее в отдельных телеграмм-каналах была распространена информация и опубликован скриншот страницы онлайн-банка, указывающий на крупную сумму в швейцарском банке, которая приписывалась помощнику президента по национальной безопасности, старшему сыну президента, Виктору Лукашенко.



