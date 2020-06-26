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Из Полоцкого района планируют вывезти большой склад непригодных пестицидов

На Витебщине хранится практически 543 тонны пестицидов, больше половины находится на складе в Полоцком районе.

В Беларуси сейчас реализуется проект международной помощи. По нему эти объемы пестицидов планируется вывести из страны на экологически безопасное уничтожение. На сотрудничество в этой сфере с зарубежными партнерами местные власти нацеливает облисполком, пишет gorod214.by

Справочно.  Склад ядохимикатов в Полоцком районе (на границе с Верхнедвинским районом) называется «Дерновичи-1». Склад был создан в 2006 году на территории бывшей военной части. Через год после его создания там произошел пожар. Считалось, что возгорание спровоцировали химические реакции между веществами. Правила хранения последних были нарушены. В 2017 году пестициды на складе собирались переупаковать в целях безопасности. В марте Минприроды сообщало о планах к 2023 году очистить Беларусь от непригодных пестицидов.

Кроме того на заседании отметили, что в Витебской области в последние годы сокращаются объемы выбросов загрязняющих веществ в воздух. По словам Виктора Галанова, с учетом показателя объема выбросов в атмосферу за 2019 год сокращение составляет 11,1 тыс. т, или 5,3% к уровню 2015 года. 
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