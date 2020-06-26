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Сравниваем среднюю зарплату в Беларуси и Минске со странами-соседками и их столицами

По данным Белстата, средняя зарплата по стране в мае составила 1 227,9 рубля (до вычета налогов и обязательных страховых взносов).

Сравниваем среднюю зарплату в Беларуси и Минске со странами-соседками и их столицами
© flickr.com, baldheretic
Это на 34,1 рубля больше, чем месяцем ранее. При этом в Минске, согласно официальной статистике, средняя зарплата составила 1771 рубль «грязными». FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие средние зарплаты, по официальным данным, получают жители наших стран-соседок и их столиц.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
В России, согласно последним данным Росстата за март, средняя зарплата до уплаты составляет 50 926 российских рублей (1749 белорусских). При этом заработки могут сильно отличаться в зависимости от региона. Одна их самых высоких средних зарплат в стране в Москве — 105 240 российских рублей (3615 белорусских) по официальным данным за март.

В Украине в апреле официальная средняя зарплата до уплаты налогов составила 10 430 гривен (931 рубль). Жители Киева заработали в среднем в полтора раза больше, чем в среднем по стране — 15 787 гривен (1409 рублей).

В Литве средняя зарплата в первом квартале 2020 года равнялась 1381 евро (3697 рублей). При этом литовские органы статистики подсчитывают еще и среднюю зарплату по стране после вычета налогов и всех обязательных взносов. Так что средняя зарплата на руки в первом квартале составила 879 евро (2353 рубля). В Вильнюсе средняя зарплата составила 1543 евро «грязными» (4130 рублей).

В Польше средняя зарплата за май составила 5120 злотых до вычета налогов (3075 рубля). В Варшаве средняя зарплата составляет 6759 злотых, это данные за апрель текущего года (4059 рублей).

В Латвии, по данным Центрального статистического управления, средняя зарплата в первом квартале этого года составила 1100 евро до уплаты налогов (2944 рубля), а после вычета налогов — 812 евро (2173 рубля). В Риге в первом квартале зарабатывали в среднем 1227 евро до уплаты налогов (3284 рубля).
finance.tut.by
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