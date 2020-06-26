В последние месяцы к ним присоединился IT-сектор. Теперь айтишники тоже массово теряют работу, пишет banki24.by





В январе—мае на крупных и средних предприятиях потеряли работу 278,2 тыс. человек. За тот же период были приняты 241,1 тыс. работников. Это значит, что на отслеживаемой части рынка труда наблюдался чистый отток кадров — минус 37,1 тыс. человек.





Для сравнения: в январе—мае 2019 года количество уволенных оказалось выше, чем число принятых, на 36,3 тыс. человек. Таким образом, абсолютная утечка кадров крупных и средних предприятий по сравнению с прошлым годом немного усилилась.





На рынок труда можно посмотреть под иным углом — через коэффициент замещения. Этот коэффициент показывает, сколько принятых работников приходилось на 100 уволенных за промежуток времени. Если коэффициент выше 100, то это рынок наемного работника, если ниже 100 — рынок нанимателя.





За 5 месяцев 2020-го коэффициент замещения составил 86,7% против 86,8% за аналогичный период в 2019-м. Отдельно по маю коэффициент достиг 77,8% против 77,7%.





Нигде в Беларуси не было чистого притока кадров: ни в Минске, ни в областях. В столице коэффициент замещения за 5 месяцев составил 87,1%, в областях — от 85,6% до 87,7%. Иными словами, примерно каждый восьмой уволенный не нашел себе нового места работы на крупном или среднем предприятии.





Однако статорганы отчитываются, что в целом занятость по Беларуси падает гораздо медленнее — на доли процента в год. Куда тогда деваются уволенные с больших предприятий? У таких работников несколько путей: устроиться на малое или микропредприятие, стать ИП, самозанятым или выехать за рубеж за длинным рублем.





Раньше сотни тысяч людей выбирали ближнее зарубежье — прежде всего Россию. Однако по мере ухудшения экономической ситуации в РФ потоки трудовой миграции повернулись в сторону стран ЕС (в первую очередь в Польшу).





В 2020 году страны-соседи закрыли границы с Беларусью в связи с эпидемией. Часть гастарбайтеров в итоге оказалась заперта внутри страны. Это создает социальную напряженность до момента снятия ограничений на перемещение рабочей силы.





Белорусская сторона уже просила россиян пойти в этом плане навстречу, на пока просьбы должного эффекта не возымели. В Минске число уволенных за 5 месяцев составило 65,7 тыс. человек, в Брестской области — 36 тыс., в Витебской — 32,1 тыс., в Гомельской — 39 тыс., в Гродненской — 29,8 тыс., в Минской — 45,6 тыс., в Могилевской — 30,1 тыс.









Среди отраслей экономики больше всего кадров потеряла промышленность — 59,4 тыс. человек. При этом коэффициент замещения в промышленности составил 76%: рабочих мест лишилась почти четверть уволенных.





В сельском хозяйстве количество уволенных достигло 29 тыс., в строительстве — 20,2 тыс., в розничной торговле — 40,2 тыс., на транспорте — 13,7 тыс., в образовании — 36,6 тыс., в здравоохранении — 21,2 тыс.





Крайне тяжелая ситуация с увольнениями сложилась на грузовом ж/д транспорте. В этой сфере коэффициент замещения за 5 месяцев составил всего 31,7%, а в мае — 14,9%. Валовой отток кадров из отрасли достиг 2,3 тыс. человек, чистый отток — 1,5 тыс. Железнодорожники теряют объемы из-за сокращения транзитных перевозок грузов и падения экономической активности внутри страны.





Уже 2 месяца подряд чистый отток кадров идет из IT‑сектора. В апреле отток был зафиксирован впервые за все время ведения статистики по действующей методике, а в мае он продолжился.





За счет хорошего 1 квартала коэффициент замещения за 5 месяцев еще выше 100%, но в апреле он упал до 76,1%, в мае — до 78,5%. При этом средняя зарплата айтишников растет высокими темпами, что указывает на увольнения в первую очередь малозанятого и/или низкооплачиваемого персонала.





Продолжились массовые увольнения в сфере HoReCa. Гостиницы и рестораны Беларуси уволили на чистой основе 1,7 тыс. человек за 5 месяцев и 1 тыс. — за май. Коэффициент замещения в отрасли составил 70,9% за 5 месяцев и 32,3% за май.