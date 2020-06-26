Банк ВТБ вводит плату за просмотр баланса в устройствах других банков
Банк ВТБ (Беларусь) сообщил, что со 2 июля 2020 года при втором и дальнейшем просмотре баланса карты в устройствах других банков размер комиссии составит 3 рубля, по карточкам в иностранной валюте – эквивалент 2 евро / 2 доллара / 100 российских рублей.
Изменение касается всех карточек банка, за исключением выпущенных в рамках тарифных планов «Привилегия» и «Привилегия Лайт». Первый запрос баланса карты для всех клиентов бесплатный.
В банке отметили, что доступный баланс по карточке можно бесплатно узнать в «Интернет-банке», через «М-банкинг» или «USSD-баланс», а также всегда быть в курсе проведенных операций и состояния счета с помощью услуги «SMS-информирование».
«ВТБ (Беларусь) последним из крупных игроков рынка меняет размер комиссии за просмотр баланса карты в устройствах других банков. Переход на такую модель связан с нашим желанием активно развивать дистанционные сервисы.
Уже более 91% держателей карточек ВТБ подписаны на услугу «SMS-информирование» и оперативно получают информацию о совершенных операциях. Уверены, что с новыми условиями клиенты будут активнее использовать сервисы мобильного и интернет-банка», - прокомментировал Владимир Мильгуй, начальник отдела разработки и поддержки карточных продуктов и платежных систем.
Источник: Myfin.by
17:52 26/06/2020
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