Банк ВТБ вводит плату за просмотр баланса в устройствах других банков

Изменение касается всех карточек банка, за исключением выпущенных в рамках тарифных планов «Привилегия» и «Привилегия Лайт». Первый запрос баланса карты для всех клиентов бесплатный.





В банке отметили, что доступный баланс по карточке можно бесплатно узнать в «Интернет-банке», через «М-банкинг» или «USSD-баланс», а также всегда быть в курсе проведенных операций и состояния счета с помощью услуги «SMS-информирование».





«ВТБ (Беларусь) последним из крупных игроков рынка меняет размер комиссии за просмотр баланса карты в устройствах других банков. Переход на такую модель связан с нашим желанием активно развивать дистанционные сервисы.





Уже более 91% держателей карточек ВТБ подписаны на услугу «SMS-информирование» и оперативно получают информацию о совершенных операциях. Уверены, что с новыми условиями клиенты будут активнее использовать сервисы мобильного и интернет-банка», - прокомментировал Владимир Мильгуй, начальник отдела разработки и поддержки карточных продуктов и платежных систем.



