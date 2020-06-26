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Дело «Белгазпромбанка»: векселя были, «махинации» — выдумка

Массовые аресты ключевых менеджеров «Белгазпромбанка» могут быть связаны не с масштабами противоправной деятельности. Вероятно, КГК хотел максимально ограничить круг людей, имеющих возможность квалифицированно и публично комментировать содержание финансовых операций, положенных в основу предъявленных обвинений.

Дело «Белгазпромбанка»: векселя были, «махинации» — выдумка
Когда профессиональные люди подключаются к пояснениям, то криминальные «навалы» просто рассыпаются. Немного фактической информациии и не нужно заниматься гаданием и строить домыслы.

Представитель банка признал, что ситуация с векселями действительно имела место в 2015 году, но тогда через «Белгазпромбанк» транзитом проходили операции в объеме, примерно вдвое меньшем, чем заявленные КГК «$ 60 млн». 

По его словам, несколько компаний, созданных резидентами одной из среднеазиатских стран СНГ, купили в России банковские векселя и выставили их к погашению «Белгазпромбанку», специально открыв в нем счета.

«Это законная банковская операция – примерно так же можно получить деньги из банкомата одного банка по карте другого. Но поскольку дальше средства были переведены за границу, Комитет госконтроля тогда же, в 2015 году, обратил внимание на подозрительность операций и сразу в том же году арестовал счета всех этих недобросовестных фирм. 

То есть об этих операциях госорганам и акционерам было давно известно. «Белгазпромбанку» было приказано усилить меры контроля по противодействию таким видам клиентской деятельности, что и было сделано», – заявил источник.


По его словам, банк не был «соучастником» этой схемы, а был использован как транзитное звено. (*Возможно, речь идет о специфических посреднических операциях домициляции вескелей, присущих только этому финансовому инструменту)

Удивительное совпадение, что старые скелеты из шкафа достали именно сейчас.

«В случае с вексельным эпизодом КГК сразу арестовал подозрительные счета. С учетом того, что иностранные компании, о которых идет речь, закрыты еще в 2017-м – совпадение странное, что «разбирательство» по ним начали только сейчас», – отметил представитель банка.

Экономический ущерб белорусскому государству во всей этой истории не был нанесен.
Belinvest.by
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