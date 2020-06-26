Власти Беларуси затеяли глубокую модернизацию МТЗ
Правительство Беларуси рассматривает возможность технического перевооружения МТЗ с привлечением зарубежного финансирования, сообщил сегодня премьер РБ Роман Головченко.
"Стоит задача, чтобы фактически полностью сделать новый завод. Сложность и в том, чтобы сделать его не на пустом месте (это было бы проще), надо сохранить эту площадку, интегрировать новые участки в существующую структуру предприятия", - сказал премьер, которого цитирует БелТА. По его словам, техперевооружение необходимо для улучшения качества выпускаемой продукции.
Он сообщил, что МТЗ ведет переговоры с мировыми поставщиками оборудования и технологий, чтобы сделать это на выгодных для страны условиях.
"Купить можно, но задача состоит в том, чтобы сделать это наиболее экономично, привлечь сюда финансирование от этих производителей. Все мировые производители хотят участвовать в тендерах. Одно из условий завода - они должны приходить со своими деньгами. Чтобы это не ложилось на бюджет никоим образом", - сказал Головченко.
14:20 26/06/2020
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