Власти Беларуси затеяли глубокую модернизацию МТЗ





"Стоит задача, чтобы фактически полностью сделать новый завод. Сложность и в том, чтобы сделать его не на пустом месте (это было бы проще), надо сохранить эту площадку, интегрировать новые участки в существующую структуру предприятия", - сказал премьер, которого цитирует БелТА . По его словам, техперевооружение необходимо для улучшения качества выпускаемой продукции.





Он сообщил, что МТЗ ведет переговоры с мировыми поставщиками оборудования и технологий, чтобы сделать это на выгодных для страны условиях.





"Купить можно, но задача состоит в том, чтобы сделать это наиболее экономично, привлечь сюда финансирование от этих производителей. Все мировые производители хотят участвовать в тендерах. Одно из условий завода - они должны приходить со своими деньгами. Чтобы это не ложилось на бюджет никоим образом", - сказал Головченко.