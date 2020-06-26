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Доллар продолжает укрепляться

По итогам недели белорусский рубль девальвировался ко всем основным валютам. Стоимость корзины валют выросла на 0,20% до максимума за 16 дней.

Курс доллара подрос всего на 0,0012 BYN до 2,3839 BYN/USD. Это максимум за 11 дней. С начала июня доллар подешевел на 0,0261 BYN.

Курс евро снизился лишь на 0,0014 BYN до 2,6753 BYN/EUR. Это на 0,0019 BYN меньше, чем было в начале месяца.

Курс российского рубля вырос на 0,0141 BYN до 3,4486 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 16 дней.

Итоги недели с 22 по 26 июня на валютном рынке Беларуси:

Все валюты подорожали к белорусскому рублю по итогам уходящей недели:

доллар укрепился всего на 0,0082 BYN (+0,35%);
евро поднялся на 0,0099 BYN (0,37%);
российский рубль подорожал на 0,0271 BYN (+0.79%);
корзина валют +0,58%.

Центробанк России

Банк России опустил официальный курс доллара на завтра на 34 копейки до 69,1284 российских рублей, а курс евро упал на 52 копейки до 77,5413 российских рублей.

Итоги недели на валютном рынке РФ

Российскому рублю удалось завершить неделю укреплением и к доллару, и к евро:

доллар подешевел на 44 копейки (−0,64%);
евро подешевел на 46 копеек (−0,59%).
Источник: select.by
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