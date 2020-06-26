











Деньги будут направлены на поддержку производства уже существующих заказов на подвижной состав и восполнение дефицита материалов, связанного с нарушением поставок. Этот проект стал своего рода ответом банка на коронавирусную пандемию. Как полагают в ЕБРР, поддержка позволит предприятию выполнить все свои заказы в срок и сохранить конкурентное преимущество и репутацию надежного производителя в регионе.





МВФ предупреждает: глобальная экономика заплатит за коронавирус $12 трлн

ЗАО «Штадлер Минск» — дочернее предприятие швейцарской компании Stadler Rail AG, производящей железнодорожный подвижной состав. Пригородные и региональные поезда, поезда метро и трамваи компании продаются по всему миру.





ЕБРР отметил, что компания демонстрирует высокую социальную и экологическую ответственность, следует всем стандартам поведения в бизнесе и обществе.