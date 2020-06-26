Швейцарский концерн купил белорусский завод, чтобы усилить свои позиции на российском рынке
Швейцарский концерн Sika, один из ведущих европейских производителей строительных материалов, расширила линейку выпускаемой продукции благодаря приобретению белорусского завода «БелИНЭКО», являющегося резидентом СЭЗ «Брест».
Сумма сделки не называется, но планы у него собственника большие. Швейцарский концерн Sika был основан еще в 1910 году. В состав компании входят производственные предприятия, научные лаборатории, центры технической поддержки и торговые представительства в 100 странах мира. В мире работает свыше 25 тыс. сотрудников.
В России компания работает с 2003 года и имеет 5 заводов по производству добавок в бетон, 2 завода по производству сухих строительных смесей, завод по производству поликарбоксилатных эфиров, завод по производству кровельных и гидроизоляционных ПВХ-мембран, завод по выпуску напольных эпоксидных и полиуретановых покрытий, лабораторию физико-химических испытаний бетонов и бетонных смесей, химическую лабораторию и 5 филиалов в разных регионах страны с центральным офисом в городе Лобня Московской области.
С приобретением белорусского завода «БелИНЭКО», который является резидентом СЭЗ «Брест», швейцарский концерн надеется еще больше усилить свои позиции в России и не только. ООО «БелИНЭКО» уже работает рынках Беларуси, России, Казахстана и Украины, имея в портфеле несколько известных брендов PROFPUR, PATRON, KANZLER, MAYA, БЕЛТИЗОЛИТ. Основным видом деятельности белорусской компании является осуществление полного цикла производства монтажной пены и жестких пенополиуретанов. Именно на них и будет делать упор Швейцарский концерн Sika при продвижении своей продукции в России.
«С выводом на российский рынок новой линейки монтажных пен, — говорит руководитель направления «Клеи. Герметики. Пены» в Sika Россия Алексей Степанов, — мастера, прежде всего — профессионалы, получат полный комплект надежных, качественных и удобных в работе решений для герметизации. При этом инновации и культура производства Sika в сочетании с условиями Таможенного союза ЕАЭС позволяют поставлять на рынок России и стран СНГ продукцию швейцарского качества по доступным ценам».
Как сообщается на сайте белорусского завода, сделка уже закрыта, прошла проверку антимонопольным комитетом и одобрена им.
10:43 26/06/2020
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