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Страны Балтии не смогли договориться по торговле электроэнергией с Беларусью и РФ

Запланированная на четверг встреча глав государств Эстонии, Латвии и Литвы на эстонском острове Сааремаа прошла в двустороннем формате, президент Литвы отложил свой визит, сообщила пресс-служба президента Эстонии.

"Глава Литовского государства по причинам внутриполитического характера отложил свой визит", - говорится в сообщении.

В то же время литовские СМИ сообщили, что президент Литвы Гитанас Науседа отказался в последнюю минуту от трехсторонней встречи, так как "министрам энергетики и экономики не удалось достичь трехсторонних договоренностей по методике торговли электроэнергией с третьими странами".

Так, Вильнюс настаивает на том, чтобы Таллин и Рига поддержали его протест против потребления электроэнергии строящейся в Беларуси атомной электростанции у города Островец. Однако балтийские партнеры оказались не готовы к такому шагу и к отказу от электрических соединений с Беларусью и Россией.

Комментируя создавшуюся ситуацию, председатель правления эстонской сетевой компании Elering Таави Вескимяги сказал порталу ERR, что "Литва приняла закон, согласно которому после ввода Белорусской АЭС в эксплуатацию необходимо прекратить торговлю электроэнергией с третьими странами, т.е. на границе Белоруссии и Литвы".

По его словам, литовский закон можно интерпретировать таким образом, что электричество из третьих стран не должно попадать и в Латвию, и в Эстонию. Но поскольку страны Балтии до 2025 года останутся подключены к российско-белорусской энергосистеме, им необходимо выработать компромиссный подход к этому вопросу, считает Вескимяги.

"Наши партнеры, в первую очередь, в Российской Федерации, говорят: если нет торговли, то не нужны и соединения. И мы точно не хотим идти на такой риск, что кто-то начнет демонтировать линии электропередачи до того, как мы будем готовы к синхронизации с континентальной Европой", - сказал Вескимяги. Он отметил, что "Эстония в настоящее время не готова к отказу от электрических соединений с Белоруссией и Россией".

Оставшиеся в "двустороннем формате" президенты Латвии Эгилс Левитс и Эстонии Керсти Кальюлайд обсудили ситуацию с коронавирусом, вопросы строительства железнодорожной скоростной магистрали Rail Baltic, а также региональной безопасности.

Как заявила Кальюлайд, в свете пандемического кризиса безопасность в регионе не изменилась. "Риторика и действия России противоречат друг другу. Мы по-прежнему осуждаем попытки использовать историю в качестве пропагандистского оружия. 80 лет назад Балтийские страны были оккупированы с применением силы и даже вопреки международному праву 1940 года", - считает президент.
Интерфакс
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