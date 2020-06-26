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Меркель готова к ответным мерам ЕС, если США введут санкции против "Северного потока-2" — Bloomberg

Какие именно ответные меры рассматривают власти Германии, не уточняется.

Меркель рассматривает вероятность того, чтобы настоять на скоординированных действиях Евросоюза в связи с возможными санкциями.

Новые санкции ударят по немецким и европейским компаниям, банкам, а также госучреждениям, передает Bloomberg

На прошлой неделе председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст говорил, что правительство Германии должно продумать свои действия, если санкции США вступят в силу. В качестве ответных мер он предлагал вызвать американского посла в ФРГ, ввести персональные санкции против сенаторов, которые готовили законопроект об ограничениях против "Северного потока-2", а также ввести пошлины на поступающий из США сжиженный природный газ (СПГ).


Ранее сообщалось, что группа сенаторов США представила законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".

Представленный проект закона дает дополнительные разъяснения и расширяет санкции, которые были введены против строительства "Северного потока-2" по закону США "О защите энергетической безопасности Европы", вступивший в силу в декабре 2019 года.

В соответствии с разъяснениями в проекте закона, санкции США, связанные с "Северным потоком-2", применяются как к судам, осуществляющим все работы по прокладке труб, так и к тем, кто способствует предоставлению этих судов, а также предоставляет страховые услуги, портовое оборудование или услуги по их швартовки. В конечном счете, санкции будут касаться любой компании, которая будет предоставлять сертификацию, необходимую для запуска "Северного потока-2".

Для вступления в силу законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса США и подписан Президентом США.
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