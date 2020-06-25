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Ну если в России не хватает бензина... Хотя весной скупали в Беларуси

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала обсуждение отмены запрета импорта топлива или сокращение действия сроков моратория.

Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала обсуждение отмены запрета импорта топлива или сокращение действия сроков моратория. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил глава управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян.

По его словам, резкое усиление спроса создало ситуацию, когда бензина в стране перестало хватать, и цены на него начали расти. В настоящее время внутреннее производство не в состоянии обеспечить достаточное предложение.
Чиновник заметил, что отмена моратория, действующего до 1 октября, — небыстрый процесс, поэтому пока пройдут все необходимые процедуры, ситуация уже может нормализоваться. «Однако психологически факт отмены моратория на импорт может оказать нужную поддержку рынку», — заметил он.

Согласно постановлению правительства, профильные ведомства имеют возможность до 15 июля предложить свои сроки корректировки моратория, введенного 25 мая.

Поводом для запрета импорта стало резкое падение цен на нефть, которое привело к тому, что топливо в соседних с Россией странах стало, даже с учетом доставки, значительно дешевле. Российские компании весной скупали бензин в Беларуси, а на Дальнем Востоке дизельное топливо привозили из Южной Кореи.
lenta.ru
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