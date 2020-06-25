Как становятся миллиардерами или во что инвестирует Уоррен Баффет?

Как Баффет стал тем, кто он есть? В какие компании инвестировать, чтобы получить шанс разбогатеть? В этой статьей мы узнаем в какие компании и почему инвестирует американский инвестор. Всего в портфеле миллиардера числится 48 компаний, общая стоимость которых составляет около $215 млрд, но мы разберем ТОП-10 самых дорогих активов.





Apple





Самый крупный и самый важный актив, занимающий 31,4% в портфеле Уоррена Баффета — акции корпорации Apple. Сумма инвестиций в компанию из Купертино составляет более $80 млрд, что позволяет Berkshire Hathaway владеть 5,6% всех акций Apple. По словам Уоррена, “яблочная компания” привлекает его силой своего бренда и экосистемой, которая сформировалась вокруг него. Сотни миллионов людей привязаны к своему IPhone и это важнее, чем рост продаж сегодня, за квартал или в течение года.





Только за 2019 год стоимость акций Apple выросла на 103%, что принесло компании Баффета около $40 млрд по подсчетам аналитиков.





Bank of America





Доля, которую занимают акции крупнейшего американского банка США в портфеле миллиардера, составляет 12,9%. Berkshire Hathaway принадлежит 10,5% акций Bank of America, а их оценочная стоимость равняется $32,9 млрд. За 2019 год акции BofA подорожали на 41% и принесли инвестору $7,8 млрд.





До 2008 года Баффет отказывался инвестировать в банковский сектор США, считая этот рынок слишком рискованным и перегретым. Кризис 2007/08 нанес мощнейший удар именно по финансовому сектору, крупнейшие мировые банки были на грани банкротства, а некоторые старейшие инвестбанки и вовсе закрылись. Именно в этот момент миллиардер решил инвестировать в несколько крупных банков, в том числе и в Bank of America. Первой причиной стало то, что банки убрали рисковые продукты, которые в конечном итоге и привели к краху банковской системы, второй причиной, что логично, стала дешевизна банков. Как известно, покупать надо дешево, а продавать дорого. Именно это и сделал Баффет.





Coca-Cola





9,3% портфеля Баффета занимают акции старейшей компании США по производству безалкогольных напитков — Coca-Cola. Общая сумма инвестиций составляет $23,7 млрд, что позволяет Ber hire Hathaway владеть 9,3% акций компании. За прошедший год их стоимость выросла на 25,9%, что обогатило компанию на $5 млрд.





Как говорит сам Уоррен, он состоит на 25% из Coca-Cola и это одна из причин, почему он в нее инвестирует. И это вовсе не шутка, любовь миллиардера к Cherry Coke настолько велика, что в момент выхода напитка в Китае в 2017 году, он разрешил бесплатно использовать собственное изображение на банке.





Вторая причина — это, разумеется, инвестиционная составляющая. Баффет инвестирует в компании с большой историей и сильной корпоративной культурой. Основную часть портфеля инвестора составляют компании с вековой историей, которые были основаны еще в конце XIX века. Одно из известных выражений инвестора гласит:





“Время – это друг для замечательной компании и враг для посредственной”.





Кроме вышеперечисленного, Coca-Cola имеет огромные запасы сырья и продукции, а также занимает лидирующую позицию на рынке, что в конечном итоге и делает ее привлекательной для инвестиций.





American Express





Одна из крупнейших в США платежных систем занимает в портфеле миллиардера 7,9%. Компания Уоррена Баффета владеет 18,5% акций American Express, что эквивалентно $20,2 млрд. В 2019 году акции компании подорожали на 29% и пополнили кубышку инвестора на $5 млрд.





Главная причина, по которой Баффет инвестирует AmEx — это сильный бренд, который за время своего существования накопил большую и преданную базу клиентов и, по мнению инвестора, сейчас American Express ценнее, чем Visa и MasterCard вместе взятые. Вторая причина — это сильная команда топ-менеджеров компании. Баффет ценит то, как они управляют гигантом и как преодолевают трудности. Даже после обвала акций в 2015 году на 30%, в связи с потерей выгодного партнерства с Costco, инвестор не продал ни одной акции и оказался прав, сегодня компания также успешна, как и раньше.





Wells Fargo

Доля любимого банка Баффета в его портфеле составляет 7,1%. Во владении Berkshire находится 8,9% акций банка стоимостью $18,1 млрд. За прошлый год один из крупнейших банков США немного разочаровал инвестора, продемонстрировав всего 4,1% роста, что принесло около $770 млн. В сентябре 2019 конгломерат Баффета продал часть акций Wells Fargo, выручив порядка $2,3 млрд.





Как и в случае с вышеперечисленными финансовыми структурами, миллиардер любит Wells Fargo за многолетнюю и успешную историю, а также за опытный и сильный менеджмент банка. После скандала в 2016 году, когда сотрудники Wells Fargo открыли 2 млн банковских счетов и кредитных карт от имени клиентов и без их ведома, ради выполнения агрессивного плана по продажам, Баффет поддержал CEO Тима Слоана, заявив следующее:





“Когда управляешь компанией, в которой трудятся сотни тысяч людей, обязательно кто-то будет приносить неприятности, и мне нравится, как Тим исправляет чужие ошибки”.





Kraft Heinz





Даже в карьере таких гуру инвестиций как Уоррен Баффет порой случаются неудачи, к которым на текущий момент можно отнести вложение в Kraft Heinz. Доля акций этой компании в портфеле инвестора составляет 3,7%. Berkshire принадлежит 26,7% акций, стоимостью $9,5 млрд, однако в 2018 году их стоимость была выше на $4,1 млрд, которые были потеряны в результате обвала акций на 30,3%. Сам Уоррен признался, что переплатил за Kraft Heinz, допустив ошибку в некоторых вещах, но в то же самое время продавать акции компании не собирается.





Причина, по которой Баффет инвестировал в Kraft Heinz в очередной раз обусловлена его вкусовыми предпочтениями, а также верой в то, что слияние Kraft Foods и Heinz способствовало бы усилению позиций компании на рынке. Однако, как выяснилось, на текущий момент ожидания не оправдались. Следует отметить, что веру в проект миллиардер не теряет и ожидает от компании роста в будущем.





JP Morgan Chase





Очередной финансовый институт и один из самых молодых инвестпроектов Баффета — JP Morgan Chase, который занимает 3,2% в портфеле инвестора. Стоимость 1,9% акций, которыми владеет Berkshire, составляет $8,1 млрд. За 2019 год их стоимость подорожала на 41,2%, что принесло миллиардеру еще $2 млрд.

На вопрос, почему Уоррен Баффет не инвестировал в JP Morgan еще раньше, он ответил, что был очень глуп. Компания, которая приносит 15-17% на акционерный капитал, в то время как государственные облигации США дают всего 3%, стоит больше, чем ее троекратная стоимость. Словом, Баффет видит в банке мощный потенциал и сильную команду управленцев, которая обеспечивает рекордную прибыль несколько лет подряд.





U.S.Bancorp





И снова банковский сектор, который с 2008 года приносит стабильную прибыль Berkshire Hathaway. Доля US Bancorp в портфеле компании составляет 2,9%. Под владением компании находится 8,5% акций банка, которые оцениваются в $7,3 млрд. За 2019 год акции компании выросли на 20,2% и принесли Баффету порядка $1 млрд.





Основная причина инвестиций в Bancorp — сильный бренд со 170 летней историей и, конечно же, проблемы после кризиса 2007/08. В тот момент, когда большинство инвесторов отказывались от покупок акций финансового сектора, Баффет скупал их дешево, что в конечном итоге принесло ему огромную прибыль.





Moody’s





Доля одного из крупнейших в мире рейтинговых агентств в портфеле инвестора составляет 2,6%. Во владении Баффета находится 13,1% акций, которые за 2019 год принесли ему $3 млрд. Всего за 1 год акции Moody’s подорожали со $140 до $271.





Один из принципов инвестора, которого он придерживается, инвестируя в ту или иную компанию, желательно, чтобы она генерировала высокую прибыль, но при этом имела невысокие расходы. Агентство Moody’s как раз из таких, коэффициент прибыльности компании составляет 30,99% за последний год, что является весьма высоким показателем. Для примера, аналогичный показатель у Apple — 21,55%.





Goldman Sachs





И наконец, Goldman Sachs — крупнейший в мире инвестиционный банк, доля акций которого в портфеле Баффета составляет 1,8%. Во владении Berkshire находится 5,2% акций, стоимость которых оценивается в $4,5 млрд. За 2019 год акции Goldman принесли Баффету чуть более $1,3 млрд.





Причина инвестиций в Goldman Sachs очевидна — компания существует с 1869 года, имеет богатую историю и корпоративную культуру, но что самое главное, в 2008 году фонд Баффета купил привилегированные акции Goldman Sachs, нуждающегося в привлечении капитала в первые дни финансового кризиса. Обесценивающиеся банки были золотой жилой, которые принесли компании Уоррена Баффета десятки миллиардов за последние 10 лет.





Как начать инвестировать в “компании Баффета”?





«Самое лучшее, что с нами происходит — это когда большая компания испытывает временные неприятности … Мы хотим купить ее, когда они находятся на операционном столе». — Уоррен Баффет





Основной подход, который использует Уоррен Баффет — это поиск недооцененных компаний с богатой историей и развитой корпоративной культурой. Вокруг компании должно быть собрано большое клиентское сообщество, в некотором смысле фанатеющее от производимого продукта, но что самое главное — это простая бизнес-модель, которая не требует постоянных трансформаций. Обратите внимание, что в портфеле Баффета нет сложных для понимания IT-компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта. Простые в понимании Coca-Cola, банковские структуры и популярнейший Apple. Получается, чтобы инвестировать как Баффет, нужно думать как Баффет и, в принципе, не так уж это и сложно. Другое дело, где покупать акции, которыми владеет “Оракул из Омахи”?





Выбор посредников вроде дилинговых центров или брокерских компаний не самый лучший вариант, поскольку там высокий порог входа в инвестиции, а также не самые дешевые цены на услуги. Как говориться, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Поэтому инвестировать в акции лучше самостоятельно.





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В завершениe, хотелось бы дополнить все вышесказанное напоминанием, что инвестиции — это сложная и высокорисковая профессия, в которой постоянно следует учиться и развиваться, осуществляя которую велика вероятность потерять весь инвестиционный капитал.











