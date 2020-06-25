Курс доллара подскочил сразу на 0,0101 BYN до 2,3827 BYN/USD. Это максимальное значение за последние 10 дней. Напомним, что по итогам торгов во вторник стоимость доллара обвалилась до минимума за 98 дней.





Курс евро снизился на 0,0038 BYN до 2,6767 BYN/EUR и практически вернулся к уровню начала июня. С начала месяца стоимость евро опустилась всего на 0,0005 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0062 BYN до 3,4345 BYN/100 RUB. Российский рубль дешевеет второй день.







Центробанк России

Российский рубль подешевел вслед за нефтью.





Банк России принял решение повысить официальный курс доллара на завтра на 63 копейки до 69,4660 российских рублей.





Официальный курс евро на завтра вырос на 30 копеек до 78,0589 российских рублей.