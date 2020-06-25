+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Минфин сообщил о поступлении в бюджет $1,25 млрд за евробонды

Средства от размещения евробондов на $1,25 млрд поступили в бюджет Беларуси, сообщил Минфин.

"Денежные средства от размещения поступили в бюджет 24 июня 2020 года", - говорится в сообщении Минфина.

Как сообщалось, Минфин Беларуси 17 июня разместил два транша евробондов на общую сумму $1,25 млрд: 5-летние на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $750 млн под 6,375%.

Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и "Ренессанс Капитал".

В обоих выпусках большую часть бумаг выкупили американские инвесторы: 54% - в 5-летнем выпуске и 70% - 10-летнем. Инвесторы из Великобритании приобрели 22% (5 лет) и 15% (10 лет), из Континентальной Европы - 20% и 13%, из Азии и Ближнего Востока - 4% и 2%. 

Более 95% в обоих траншах пришлось на инвестфонды и управляющие компании.


В начале марта Минфин Беларуси отложил на неопределенный срок размещение нового выпуска евробондов из-за нестабильности финансовых рынков на фоне эпидемии коронавируса. 

Планировалось разместить два выпуска - в долларах США и евро на общую сумму, эквивалентную $1-1,2 млрд. Мандаты были выданы тем же банкам, которые работают над текущей сделкой.

В министерстве финансов тогда заявили, что размещение еврооблигаций состоится в течение 2020 года. Но деньги Лукашенко, видимо, понадобились срочно, поэтому власти решили не ждать более благоприятных условий.
Источник: interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО ОТРАВИЛ НАШУ ЖИЗНЬ
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Петр Рудковский
Качанава: "Прэзідэнт - гэта недатыкальна!"
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?
Павел Знавец
Он уже мёртв!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]