Минфин сообщил о поступлении в бюджет $1,25 млрд за евробонды

"Денежные средства от размещения поступили в бюджет 24 июня 2020 года", - говорится в сообщении Минфина.





Как сообщалось, Минфин Беларуси 17 июня разместил два транша евробондов на общую сумму $1,25 млрд: 5-летние на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $750 млн под 6,375%.





Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и "Ренессанс Капитал".





В обоих выпусках большую часть бумаг выкупили американские инвесторы: 54% - в 5-летнем выпуске и 70% - 10-летнем. Инвесторы из Великобритании приобрели 22% (5 лет) и 15% (10 лет), из Континентальной Европы - 20% и 13%, из Азии и Ближнего Востока - 4% и 2%.





Более 95% в обоих траншах пришлось на инвестфонды и управляющие компании.









В начале марта Минфин Беларуси отложил на неопределенный срок размещение нового выпуска евробондов из-за нестабильности финансовых рынков на фоне эпидемии коронавируса.





Планировалось разместить два выпуска - в долларах США и евро на общую сумму, эквивалентную $1-1,2 млрд. Мандаты были выданы тем же банкам, которые работают над текущей сделкой.





В министерстве финансов тогда заявили, что размещение еврооблигаций состоится в течение 2020 года. Но деньги Лукашенко, видимо, понадобились срочно, поэтому власти решили не ждать более благоприятных условий.